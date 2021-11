Test chłodzenia Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB to często polecany zestaw AiO w wersji z podświetleniem ARGB. Czy rzeczywiście jest to konstrukcja warta Waszej uwagi?

Co otrzymujemy wraz z Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB?

Wraz z AiO otrzymujemy zestaw montażowy oraz tubkę pasty MX-5. Nie ma żadnej instrukcji – tą znajdziecie na stronie producenta. Plusem na pewno jest dodanie najnowsze pasty MX-5 zamiast starszego modelu. Warto też zwrócić uwagę na gwarancję, która wynosi aż 6 lat.

Specyfikacja Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

Chłodnica ma wymiary 277 x 120 x 38 mm. Jest więc on grubszy od modeli stosowanych przez konkurencję. Oznacza to też, że potrzebujecie więcej miejsca w obudowie na jego zmieszczenie. Z chłodnicy wychodzą dwa węże o zewnętrznej średnicy równej 12,4 mm oraz długości 450 mm. Połączenie z blokopompką jest na jej górze i nie jest ruchome. Natomiast dzięki takiemu rozwiązaniu nie powinniście mieć problemów z ułożeniem węży w obudowie.

Blokopompka ma wymiary 98 x 78 x 53 mm. Ma ona dodatkowy wentylator, którego celem jest schłodzenie sekcji zasilania płyty głównej. Jego maksymalna prędkość to 3000 RPM, a średnica 40 mm. Pompka pracuje z maksymalną prędkością równą 2000 RPM. Z blokopompki wychodzą dwa kable – 4-pin PWM oraz 3-pin ARGB. Co ważne AiO jest tak stworzone, że wentylatory oraz pompkę jednym złączem podłączamy pod płytę główną, to samo dotyczy się podświetlenia. Nie będzie więc tutaj problemów z ogarnięciem okablowania. Natomiast konstrukcja blokopompki uniemożliwia montaż w innej niż jedna właściwa orientacja. Szkoda też, że nigdzie nie ma zaworu umożliwiającego uzupełnienie poziomu cieczy w układzie.

Dołączone wentylatory to modele Arctic P12 PWM A-RGB. Ich maksymalna prędkość to 1800 RPM, głośność 0,3 Sone, przepływ powietrza 48,8 CFM, a ciśnienie 1,85 mmH2O. Są one oparte o łożysko FDB. Bezpośrednio ze śmigieł wychodzą bardzo krótkie kable, ale w zupełności wystarczające do wtyczek żeńskich pozwalających na złączenie wszystkiego w jedną całość.

Wygląd i montaż Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

Obecność podświetlanych wentylatorów na pewno jest sporym plusem. Wyglądają one naprawdę dobrze i efekty ARGB z pewnością przypadną Wam do gustu. Nadal jednak nie jestem fanem wyglądu blokopompki, która po prostu mi się nie podoba. Dajcie jednak znać w komentarzach jak Wy się zapatrujecie na jej wygląd i czy chcielibyście np. i tutaj zobaczyć jakiś rodzaj podświetlenia.

Ponieważ AiO ma fabrycznie zamontowane wentylatory, to montaż sprowadza się tylko do wybrania odpowiednich podpórek dla blokopompki i przykręcenia całości do płyty. Jest to naprawdę proste, a dzięki metalowemu backplate nie ma obaw o jego połamanie. Wystarczy więc rzucić okiem na instrukcję i wszystko powinno być jasne.

Zebrane najważniejsze parametry

Wymiary chłodnicy: 277 x 120 x 38 mm

Długość węży: 450 mm

Dołączone wentylatory: 2x Arctic P12 PWM A-RGB

Maksymalna prędkość wentylatorów: 1800 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 48,8 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,85 mmH2O

Maksymalna głośność: 0,3 Sone

Wymiary bloku: 98 x 78 x 53 mm

Maksymalna prędkość pompki: 2000 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: 1700 (po zamówieniu zestawu), 1200, 115X, 2011-3, 2066 Square ILM; AMD: AM4

Gwarancja: 6 lat

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

AiO wypada dobrze w testach. Temperatury może nie sa najniższe pośród testowanych modeli 240, ale też nie są najwyższe. Spokojnie jednak bez OC chłodzenie poradzi sobie z procesorem nawet na 800 RPM.

Po OC sytuacja jest podobna. Tutaj na 800 RPM jeden z rdzeni sięgnął 100°C i test został przerwany. Taka sytuacja miała miejsce jednak z każdym AiO 240. Na pozostałych obrotach temperatury są dobre i widać, że AiO radzi sobie z procesorem po podkręceniu.

Kwestia głośności to największa zaleta testowanej konstrukcji. Tutaj AiO jest najcichsze na wszystkich obrotach spośród testowanych modeli 240. Zastosowane wentylatory są naprawdę ciche i nie powinny przeszkadzać podczas pracy. Co więcej wentylator na VRM na maksymalnych obrotach notuje poniżej 36 dBA, więc on też Wam nie będzie przeszkadzał.

Wentylator VRM wyłączony

A jak spisuje się mały wentylator VRM? Na maksymalnych obrotach rzeczywiście pozwala na obniżenie temperatur o kilka stopni. Czujnik na płycie wskazywał kolejno 64°C i 57°C, więc różnice są widoczne, choć jakoś wybitnie duże to nie są.

Test Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB – podsumowanie

Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB to konstrukcja zdecydowanie warta polecenia. Ogromnym plusem z pewnością jest 6-letnia gwarancja, prosty montaż czy dołączona najnowsza pasta MX-5. Także samo podświetlenie ARG wygląda bardzo dobrze (jest też w sprzedazy wersja RGB), choć wygląd blokopompki do mnie zupełnie nie przemawia. Dajcie jednak znać w komentarzach, czy Wam też on trochę przeszkadza, czy może tutaj przesadzam.

W testach wydajności AiO nie wypada dobrze, choć nie jest najwydajniejsze spośród testowanych konstrukcji z chłodnicą 240. natomiast świetnie prezentuje się pod względem głośności, gdzie zastosowane wentylatory rzeczywiście są bardzo ciche, najcichsze spośród do tej pory testowanych AiO 240. Sprawia to, że jeśli szukacie chłodzenia cieczą o świetnym stosunku głośności do wydajności to zdecydowanie powinien być to Wasz faworyt. Zastosowany wentylator VRM jest również cichy i poprawia temperatury sekcji o kilka stopni. Przy tym wszystkim pamiętajcie tylko o jednym – chłodnica z wentylatorami jest grubsza niż u konkurencji, więc musicie się upewnić, że bez problemów całość zmieści się w obudowie.

Pozostała tylko kwestia ceny. Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB znajdziecie w naprawdę różnych cenach – od 370 do 460 zł w dniu pisania testu, więc rozstrzał jest spory. Natomiast chłodzenie jest w pełni takich kwot, a jeśli szukacie AiO o znakomitym stosunku głośność/wydajność to naprawdę ciężko o coś ciekawszego.