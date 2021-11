Automatyczny pociąg Shinkansen testowany w Japonii. Pomylił się o 8 cm

Automatyczny pociąg Shinkansen pokonał już testową trasę. Na peronie „pomylił się” o zaledwie 8 cm, co oznacza, że już wkrótce możemy spodziewać się większej liczby tego typu maszyn w Japonii.

Nie powinno to nikogo dziwić, bo Kraj Kwitnącej Wiśni zmaga się z ogromnymi problemami kadrowymi, także w transporcie publicznym. Automatyzacja tych sektorów, w których jest to możliwe, wydaje się być naturalnym krokiem naprzód i próbą rozwiązania problemów. Przecież pociągi bez maszynistów też mogą jeździć. Widać to na specjalnym nagraniu.

Pomyłka o 8 cm

Japońskie przedsiębiorstwo kolejowe East Japan Railway (JR East) przeprowadziło udany test zautomatyzowanej obsługi pociągu dużych prędkości. E7 Shinkansen jechał z dwunastoma wagonami w prefekturze Niigata na wyspie Honshu. Po włączeniu przez maszynistę odpowiedniego trybu, pociąg poruszał się automatycznie – kontrolę sprawowało centrum sterowania.

Był to pierwszy przypadek, gdy komercyjny pociąg dużych prędkości przejechał część trasy w sposób zautomatyzowany. Trzeba nadmienić, że odcinek nie był dość długi – przejechał 5 km ze stacji Niigata do zajezdni. Nie rozpędził się do maksymalnej prędkości 260 km/h, ale poruszał się z prędkością 110 km/h.

Ze względów bezpieczeństwa, na pokładzie pociągu byli pracownicy JR East, aby móc podjąć działanie w nagłym wypadku. Nie było to jednak konieczne, bo test zakończył się ogromnym sukcesem. Prawie idealnym. Pociąg ominął planowany postów w zajezdni o ok. 8 cm. To naprawdę niewiele, bo margines błędu ustalony przez JR East wynosił 50 cm.

Taki test nie byłby możliwy, gdyby nie sieć 5G. Aby móc zdalnie sterować pociągiem, zarówno on, jak i tory muszą być stale monitorowanie, oferując obraz w czasie rzeczywistym. Nie byłoby to możliwe, gdyby szybkość transferu danych była na niskim poziomie.

Automatyczne pociągi nadchodzą

Wszystko wskazuje na to, że zautomatyzowane pociągi na stałe zagoszczą w Japonii. Nie jest to jednak pierwsze miejsce na świecie, w którym stosuje się takich maszyn. W Hamburgu pierwszy zautomatyzowany S-Bahn jest używany już od ok. miesiąca.

Czytaj też: W Hamburgu ujawniono pierwszy na świecie w pełni automatyczny pociąg

Przeprowadzony test to część programu Move Up 2027, który przewiduje zautomatyzowaną obsługę pociągów w Japonii w celu zaoszczędzenia kosztów i zrekompensowania niedoboru pracowników. Nie wiadomo, kiedy do tego dojdzie, ale prawdopodobnie jeszcze w tej dekadzie. Technologia już jest gotowa, a dzięki dostępności sieci 5G można jej używać.