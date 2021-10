W Hamburgu ujawniono pierwszy na świecie w pełni automatyczny pociąg

Wygląda na to, że transport kolejowy nadal będzie ważnym elementem logistyki na całym świecie, co potwierdza nie tylko dążenie do obniżenia jego emisji, ale też automatyzacji. Nie tak dawno pisałem o tym, jak to pierwsza hybrydowa lokomotywa z akumulatorami obniżyła zużycie paliwa i emisje, a dziś mogę Was poinformować o tym, że Hamburgu ujawniono pierwszy na świecie w pełni automatyczny pociąg, który trafi na tory, a nie wystawy.

Niemieckie koleje razem z firmą Siemens stworzyły pierwszy w pełni automatyczny pociąg

11 października odbyło się oficjalne publiczne ujawnienie dzieła firmy Siemens oraz Deutsche Bahn (DB), czyli niemieckiego operatora kolejowego. Ten pierwszy na świecie w pełni zautomatyzowany pociąg bez maszynisty został opracowany i zbudowany w ramach projektu modernizacji DB pod nazwą Digital Rail Germany o wartości 60 milionów euro. Warto jednocześnie podkreślić, że nie jest jednak pierwszym przejawem automatyzacji w zastosowaniach tego typu.

Czytaj też: Od 1,5 roku używam smartfonów Huawei z HMS. Co zmieniło się w tym czasie?

W Paryżu funkcjonuje już metro bez maszynistów, a na lotniskach na całym świecie proste autobusy, ale ten ujawniony właśnie pociąg, jako pierwszy bazuje na w pełni zautomatyzowanym systemie. Dzięki niemu może bezpiecznie jeździć po istniejącej infrastrukturze kolejowej obok zwykłych pociągów kierowanych przez ludzi. Jednak i tak na pokładzie zawsze będzie obecny człowiek, który zapewni 100% bezpieczeństwa.

Czytaj też: Skrzydlaci bohaterzy filmów – Kampfgeschwader Lützow 1941 Part II

Dzięki zautomatyzowanym operacjom kolejowym możemy zaoferować naszym pasażerom znacznie rozszerzoną, bardziej niezawodną, ​​a tym samym lepszą obsługę – bez konieczności układania ani jednego kilometra nowego toru Reklama – powiedział w oświadczeniu prasowym dr Richard Lutz, dyrektor generalny Deutsche Bahn.

Wspomniany system, gwarantujący pociągowi wysoki poziom automatyki, jest bardziej wydajny za sprawą dodatku sztucznej inteligencji. To ona pomaga pociągowi trzymać się wytyczonego harmonogramu w bardziej efektywny sposób względem tradycyjnego operatora. Jednak to, jak dokładnie się sprawdzą, pokaże dopiero przyszłość, bo aż cztery z tych pociągów zostaną uruchomione w sieci szybkiej kolei miejskiej S-Bahn w północnej części Hamburga i zaczną przewozić pasażerów w grudniu.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja Chin nie do doścignięcia, czyli jak przegraliśmy wojnę SI

Wedle słów Rolanda Buscha, CEO Siemensa, dzięki pociągom tego typu transport kolejowy stanie się bardziej inteligentny, a poczynione przez niego szacunki wskazały, że zautomatyzowane pociągi mogą przewozić „do 30 procent więcej pasażerów, znacznie poprawić punktualność i zaoszczędzić ponad 30 procent energii”. Nic więc dziwnego, że plan obejmuje ulepszenie pociągów do tych inteligentnych na całej kolei miejskiej S-Bahn w Hamburgu do końca dekady.