W pobliżu chińskiego satelity krąży nieznany obiekt. Zaobserwowali go Amerykanie

Amerykańskie Siły Kosmiczne namierzyły niezidentyfikowany obiekt orbitujący równolegle z chińskim Shijian-21. Pojawiło się kilka teorii na temat jego pochodzenia.

Do wystrzelenia Shijian-21 doszło 23 października – wykorzystano wtedy rakietę Long March-3B. Celem misji miało być sprzątanie kosmicznych śmieci znajdujących się na orbicie naszej planety. 3 listopada Amerykanie rozpoczęli obserwacje niezidentyfikowanego obiektu poruszającego się równolegle z Shijian-21. Zyskał on wtedy nazwę 2021-094C.

Czytaj też: Chińczycy stworzyli broń niszczącą satelity, która nie pozostawia po sobie śladów

Został też określony mianem AKM, co odnosi się do silnika rakietowego stosowanego w przypadku satelitów, aby zapewnić im impuls do zmiany trajektorii z orbity transferowej na (zazwyczaj) kołową. Zwykle używa się AKM do wynoszenia ładunków na orbity operacyjne, w tym geostacjonarne. W przypadku ładunków wystrzeliwanych z Ziemi, odpalanie tego silnika odbywa się w najwyższym punkcie orbity transferowej, czyli apogeum. Kiedy już dojdzie do zakończenia tego typu manewrów, satelity mogą niekontrolowanie porzucać swoje AKM, choć nie zdarza się to często. Zwykle silniki te trafiają na swego rodzaju kosmiczne cmentarzyska.

Chiński satelita Shijian-21 został wyniesiony na orbitę 23 października

To właśnie na nich znajduje się większość śmieci krążących wokół naszej planety. Trafiają tam między innymi satelity, które zakończyły swoją działalność operacyjną. W jakim celu się to robi? Chodzi o zmniejszanie ryzyka kolizji, do których mogłyby doprowadzić kosmiczne śmieci w razie zderzenia z wciąż działającymi satelitami bądź innymi statkami. Problem polega na tym, że kosmicznych śmieci jest na orbicie coraz więcej.

Czytaj też: Zdjęcia satelitarne Type-003. To najbardziej zaawansowany i największy lotniskowiec Chin

Na tym lista potencjalnych winowajców się nie kończy. Co więcej, teoria zakładająca udział AKM w zaobserwowanych wydarzeniach wcale nie jest najbardziej prawdopodobna. W myśl innych scenariuszy obiekt 2021-094C mógłby być związany z misją usuwania kosmicznych śmieci bądź stanowić element testów operacji przeciwprzestrzennych. Chodzi między innymi o wykonywanie bliskich przelotów, tankowanie w kosmosie czy też wpływanie na satelity z użyciem na przykład robotycznych ramion. Shijian-21 i 2021-094C nadal orbitują wokół Ziemi, znajdując się około 80 kilometrów powyżej nominalnej orbity geostacjonarnej. Odległość między satelitą a 2021-094C wynosi około 60 kilometrów i jest zaskakująco stała. Podważa to teorię związaną z AKM, ponieważ w takim przypadku dystans powinien się powiększać, a nie utrzymywać.