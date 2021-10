Zdjęcia satelitarne Type-003. To najbardziej zaawansowany i największy lotniskowiec Chin

Nowe zdjęcia satelitarne, wykonane przez serwis Naval News z wykorzystaniem należących do Capella Space satelitów z SAR (Synthetic Aperature Radar), zdradziły nam wiele na temat największego lotniskowca Chin -Type-003. Ten będzie dla Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAN), tym najbardziej zaawansowanym i największym lotniskowcem przez naprawdę długi czas.

Nie bez powodu chiński lotniskowiec Type-003 jest uznawany za superlotniskowiec

Zdjęcia oraz związana z nimi analiza rozmiarów odpowiada na kilka pytań, na które odpowiedzi nie powinniśmy poznać, jako że Chiny chronią uwiecznione miejsca, placówki i okręty przed tradycyjnymi komercyjnymi satelitami. Jednak te z SAR były w stanie pokonać zabezpieczenia Chin, dzięki temu, że widzą wszystko zarówno w nocy, jak i przez chmury. Dlatego właśnie możemy podejrzeć m.in. trwający proces konstrukcji Type-003 w pobliżu Szanghaju, który w przybliżeniu jest porównywalny z najbardziej zaawansowanym lotniskowcem USA – USS Gerald R. Ford.

10 lat po sięgnięciu po rosyjską technologię, Chiny wreszcie będą miały w swojej flocie prawdziwy superlotniskowiec, który dołączy do dwóch innych, które funkcjonują na służbie PLAN. Zdecydowanie najbardziej rzucającym się w oczy elementem na Type-003 są katapulty na pokładzie, a dokładniej mówiąc, trzy katapulty, eliminujące dotychczasowe podejście z rampą. Znacząco usprawni to proces wznoszenia myśliwców czy samolotów (np. KJ-600) z pokładu, co dodatkowo podkreśla fakt, że nie są to stosowane od dawna katapulty parowe, a EMALS, czyli elektromagnetyczne systemy startowe.

Kolejnym odkryciem na temat superlotniskowca Type-003 Chin jest sam jego rozmiar, który pod kątem szerokości mierzy około 80 metrów. Odpowiada to szerokości doku, w którym jest konstruowany i którego zapewne nie opuści jeszcze przez długi czas, jak i budowanemu obecnie suchego doku dla lotniskowców jakieś 1900 km dalej. To sugeruje, że Type-003 będzie przez dłuższy czas najszerszym okrętem Chin przy swoich 320 metrach długości.

Obok Type-003, chińska marynarka wojenna realizuje też inne projekty w postaci okrętów wojennych czy poduszkowców dla okrętów desantowych. Jest to kolejne potwierdzenie, że PLAN rośnie w siłę i nie zwalnia, a Chiny realizują swój dawny plan rozwoju floty.