Serwis Associated Press poinformował, że na pustyni w północno-zachodniej części Chin znajdują się dziwne obiekty, które powstały ewidentnie w militarnym celu. Pozostaje więc teraz jedno najważniejsze pytanie, a mianowicie – po co Chinom makieta lotniskowca i niszczyciela USA na pustyni?

Makieta lotniskowca USA z pewnością służy Chinom do testów wyjątkowego pocisku balistycznego

Nie jest to pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z tego typu działaniami w ostatnim czasie. Nie tak dawno odpowiadaliśmy na pytanie, dlaczego USA i Chiny produkują nawzajem repliki swoich czołgów w postaci Abramsa i Typ 99, a dziś w tej kwestii przenosimy się na wodne terytorium. Poniekąd. Bo tak jak wspomniane czołgi ograniczyło swoją domenę do lądu, tak makieta lotniskowca i niszczyciela marynarki wojennej USA znalazły się nie na wodze, a na pustyni. Ich istnienie ujawniły zdjęcia przechwycone.

Militarna potęga Chin rozwija się w najlepsze. Chociaż państwo temu zaprzecza, to cały świat wie, że w ostatnich latach Chińska Republika Ludowa zbroi się na potęgę. Wywołuje to reakcję nie tylko ze strony najbardziej zagrożonego Tajwanu, ale też USA, które uznaje suwerenność tej wyspy i dba również o równowagę na morzu południowochińskim, dzieląc się technologią atomowych łodzi podwodnych z Australią.

Niedawno opublikowane zdjęcia satelitarne z Ruoqiang w chińskim hrabstwie Taklamakan na pustyni w północno-zachodnich Chinach pokazują, że kraj ten przygotowuje się do konfrontacji z marynarką wojenną USA. Zdjęcia zrobione w pobliżu torów kolejowych na pustyni może i nie są najlepszej jakości, ale po analizie można dostrzec kominy, czy systemy uzbrojenia niszczyciela oraz samą formę lotniskowca (via Politico).

Samo towarzystwo torów sugeruje, że makiety można przetransportować, a ich obecność na pustyni wskazuje, że Chiny wykorzystują je do testowania „niszczyciela lotniskowców” w postaci DF-21D, czyli najnowszego pocisku balistycznego. To z kolei na tle informacji co do budowania ponad 300 silosów na międzykontynentalne pociski balistyczne jasno wskazuje, że Chiny chcą stać się potęgą nawet w kwestii siły ognia.