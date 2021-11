Dodatkowy palec dla pianistów. Naukowcy zbadali wpływ zrobotyzowanego kciuka na muzyków

Obecnie smartfony, to wręcz przedłużenia naszych ciał, do których przywiązaliśmy się szybko i za nic ich nie oddamy. Jednak czy można pójść krok dalej i takie „ułatwienie” pozostawić nie w kieszeni, a przyczepić bezpośrednio do ciała, aby zwiększyć swoją skuteczność? To właśnie sprawdził zespół Imperial College London kierowany przez prof. Aldo Faisala, zapewniając w formie eksperymentów dodatkowy palec dla pianistów.

Jak gra się na pianinie z dodatkowym kciukiem? Okazuje się, że zadziwiająco dobrze

Pytanie postawione przed tymi eksperymentami było proste i sprowadzało się do tego, czy pianiści mogą przystosować się do gry na instrumencie za pomocą dodatkowego, robo-kciuka? Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie naukowcy zrekrutowali 12 praworęcznych osób, z czego połowa byłą już doświadczonymi pianistami, a pozostali kompletnie nie wiedzieli, jak grać na tym instrumencie.

Każda z osób otrzymała Supernumerary Robotic 3rd Thumb (SR3T), czyli specjalne urządzenie, które było przypięte do prawej ręki i zapewniało dodatkowy, zrobotyzowany palec po przeciwległej dla kciuka stronie. Dodatkowy kciuk znajdował się więc naprzeciwko tego istniejącego kciuka i był obsługiwany przez poruszanie prawą stopą za pomocą zamontowanego na bucie IMU wykrywającego ruchy.

Dodatkowy palec dla pianistów sprawdził się w praktyce

Następnie poproszono pianistów o wykonanie ośmiu zadań związanych z graniem na pianinie elektrycznym. Okazało się, że zarówno doświadczeni, jak i niedoświadczeni ochotnicy przystosowali się do kciuka w ciągu godziny, używając go do pomocy w wykonywaniu tych zadań.

Ku naszemu zdziwieniu okazuje się, że posiadanie doświadczenia w grze na pianinie nie jest silnym wyznacznikiem tego, jak dobrze będziesz grać 11 palcami. Zamiast tego odkryliśmy, że twoja podstawowa zdolność do poruszania się i kontrolowania swojego ciała, zręczności i zwinności jest znacznie lepszym predyktorem możliwości korzystania z tej technologii i grania na pianinie dodatkowymi palcami. – powiedział przewodniczący zespołu.

Naukowcy planują teraz zbadać wykorzystanie całej dodatkowej zrobotyzowanej ręki, która będzie kontrolowane przez fale mózgowe. Oczywiście nie jest to zabawa, bo taka praca może posłużyć do pokierowania rozwojem przyszłych robotycznych urządzeń noszonych na ciele pokroju protez kończyn i egzoszkieletów.