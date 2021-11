Egzoplaneta posiada dysk, z którego może powstać księżyc. Udało się go zaobserwować

Korzystając z interferometru radiowego ALMA astronomom udało się uzyskać wyraźny obraz dysku, który otacza egzoplanetę PDS 70c.

PDS 70 to gwiazda oddalona o 370 lat świetlnych od Ziemi. W 2018 roku sfotografowano jedną z planet wchodzących w skład tego układu. Oznaczona jako PDS 70b, jest jedną z co najmniej dwóch krążących tam planet. Drugą jest natomiast bohaterka tej wiadomości, związanej z obecnością dysku złożonego z pyłu i gazu.

Czytaj też: Księżyc zawiera ogromne ilości tlenu. Mogłoby go wystarczyć dla całej ludzkości

Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, materii jest na tyle dużo, że mogłyby się z niej uformować trzy obiekty o rozmiarach naszego Księżyca. PDS 70c jest planetą pozasłoneczną podobną do Jowisza. Znajduje się ona w tzw. rezonansie orbitalnym z PDS 70b w stosunku 1:2. W praktyce oznacza to, że kiedy ta pierwsza pokonuje pełną orbitę wokół swojej gwiazdy, to druga czyni to w tym samym czasie dwukrotnie.

Egzoplaneta PDS 70c znajduje się około 370 lat świetlnych od Ziemi

Jak twierdzi ESO, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) jest najnowocześniejszym teleskopem służącym do badania światła pochodzącego od najzimniejszych obiektów we wszechświecie. Ma ono długość fali wynoszącą około milimetra, pomiędzy promieniowaniem podczerwonym, a falami radiowymi. Określa się je mianem promieniowania milimetrowego i submilimetrowego. W skład ALMA wchodzi 66 precyzyjnych anten, a prowadzona w ten sposób współpraca jest największym istniejącym naziemnym projektem astronomicznym.

Czytaj też: Egzoplanety z ultracienką skorupą – nowy typ planet pozasłonecznych jak Ziemia