Egzoplanety mogą zawierać minerały nieznane w Układzie Słonecznym

Naukowcy są zdania, że egzoplanety mogą zawierać minerały, jakich nie ma w Układzie Słonecznym. Niewykluczone, że w odległych regionach kosmosu mogą obowiązywać nieco inne prawa chemii.

Planety pozasłoneczne wciąż pozostają zagadką. Są małe i odległe, a przez to nie mamy zbyt wielu informacji na temat tego, z czego są zbudowane. Dotyczy to głównie skalistych światów, podobnych do Ziemi, Wenus czy Marsa.

Jest jednak sposób, dzięki któremu możemy „zajrzeć” do wnętrza skalistych egzoplanet. Naukowcy twierdzą, że niektóre z minerałów, z których są one zbudowane, nie są podobne do niczego, co występuje w Układzie Słonecznym. Minerały te są tak „obce”, że konieczne byłoby opracowanie nowych metod ich klasyfikacji. Wyniki nowych badań zostały opublikowane w Nature Communications.

Jak zbadać odległe egzoplanety?

Poznać składy egzoplanet może pomóc analiza białych karłów, które mogą zostać „zanieczyszczone” minerałami z planet i asteroid, które zostały przez gwiazdy przechwycone. Badania szczątków tych światów to tzw. nekroplanetologia.

Geolog Keith Putirka z California State University i astronom Siyi Xu z NOIRLab National Science Foundation przeprowadzili takie analizy 23 białych karłów, wszystkich znajdujących się w odległości 650 lat świetlnych od Słońca. W każdej z tych gwiazd wcześniejsze obserwacje wykazały obecność pierwiastków, takich jak wapń, krzem, magnez i żelazo.

Ze względu na dużą gęstość, pierwiastki ciężkie powinny nie być wykrywalne w atmosferach białych karłów, lecz być wciągane do ich wnętrza. Putirka i Xu przeanalizowali obfitość tych pierwiastków w atmosferach białych karłów, aby spróbować zrekonstruować skład mineralny skalistych ciał macierzystych. To, co znaleziono, zaskoczyło wszystkich uczonych.

Podczas gdy niektóre egzoplanety, które kiedyś orbitowały wokół zanieczyszczonych białych karłów, wyglądają podobnie do Ziemi, większość z nich posiada typy skał, które są egzotyczne dla Układu Słonecznego. Nie mają one bezpośrednich odpowiedników w Układzie Słonecznym. Siyu Xu

Naukowcy opracowali szereg nowych terminów, aby sklasyfikować te skały i ich egzotyczne składy, w tym piroksenity kwarcowe, ortopiroksenity kwarcowe, dunity peryklasowe, wehrlity peryklasowe i klinopiroksenity peryklasowe. Mogą nam one wiele powiedzieć o różnych egzoplanetach, z których pochodzą. Informacje te mogą mieć wpływ na naszą ocenę potencjału podtrzymania życia przez te planety.

Nekroplanetologia może nam pomóc odpowiedzieć na pewne egzystencjalne pytania, dotyczące naszego miejsca we Wszechświecie.