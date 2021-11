Elektryczne rowery Haibike 2021. Co ma do zaoferowania niemiecki producent?

Niemiecka firma Haibike, która specjalizuje się ewidentnie w rozwoju ebike, ujawniła swoją ofertę w ramach kolekcji na 2021 rok. Co więc ciekawego mają do zaoferowania te nowe elektryczne rowery Haibike 2021, które w rzeczywistości pochodzą o weterana na rynku, jako że działalność na tym poletku firma rozpoczęła już w 2010 roku? Teraz Haibike oferuje więcej wspomaganych modeli względem tych tradycyjnych po tym, jak stał się ostoją ebike w ramach odgórnego podziału zarządzającej 15 markami grupy Accel.

Poznaliśmy elektryczne rowery Haibike 2021

Elektryczne rowery Haibike 2021 obejmują tak naprawdę praktycznie wszystkie modele, jeśli idzie o konkretne wymagania d jazdy w terenie i ceny, bo te rozpoczynają się od 8799 zł i kończą na 38999 zł. Znalazło się coś do downhillu w postaci flagowego XDURO Dwnhll ze skokiem 200 mm, czy już 180-mm Haibike XDURO NDURO.

Czytaj też: Juiced Bikes rozszerzyło portfolio. Elektryczny rower RipRacer nowym formatem

Haibike Xduro NDuro

Haibike XDuro Alltrail

Oferta obejmująca spokojniejsze, choć terenowe trasy, dotyczy modeli z rodziny allmountain w postaci XDURO Allmtn oraz wariantów superlekkich, bo opartych o w pełni karbonowe ramy. Te znalazły się też wśród modeli XDURO Alltrail, podczas gdy wśród stricte trekkingowych ebike znajdziemy przede wszystkim SDuro Trekking w cenie od 9499 do 17299 zł.

Napędzeniem większości tych modeli zajmie się nowy system wspomagania Flyon, której opracowaniem zajęła się firma TQ w ścisłej współpracy z Haibike. Ten sprowadza się do montowanego centralnie silnika elektrycznego o aż 120-Nm momencie obrotowym, co czyni go najbardziej imponującym pod tym kątem na całym rynku silników do ebike. Steruje się nim za pomocą kolorowego wyświetlacza oraz manetki przy chwycie na kierownicy.

Czytaj też: Małe koła i duży bagażnik. Elektryczny rower KBO Ranger zadebiutował i potwierdził nowy trend eBike

Producent chwali się też nowym czujnikiem prędkości, który ponoć mierzy prędkość 18 razy dokładniej, niż tradycyjne systemy. Dzięki temu ma znacznie szybciej reagować na nasze pedałowanie, co sugeruje połączenie z czujnikiem momentu obrotowego, a nie kadencji.

Haibike XDuro AllMtn

Za zasilenie tego ograniczonego do nominalnej mocy 250 W i prędkości wspomagania 25 km/h silnika odpowiada stworzony przez BMZ akumulator o pojemności do 630 Wh. Jego naładowanie do 80% trwa ponoć ledwie 60 minut, a zależnie od modeli zapewnia różny poziom zasięgu na jednym ładowaniu.

Haibike AllMtn

Czytaj też: Rozwiązano problem akumulatorów litowo-metalowych elektrochemicznymi impulsami

Pod tym kątem najbardziej może imponować Haibike AllMtn, który porzuca wprawdzie silnik Flyon na rzecz Bosch Performance Line CX z 85 Nm momentem obrotowym, ale łączy go ze zintegrowanym 625 Wh akumulatorem, którego można wzbogacić dodatkowym 500 Wh systemem do zamontowania na zewnątrz ramy.