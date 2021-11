Juiced Bikes rozszerzyło portfolio. Elektryczny rower RipRacer nowym formatem

Premierę zaliczył właśnie elektryczny rower RipRacer firmy Juiced Bikes, który w zadziwiająco ciekawy sposób rozszerza portfolio tego producenta z San Diego. Nie tylko przez niszowy charakter modelu, ale też jego stosunkowo niską cenę, bo RipRacer, jako młodszy brat RipCurrent, jest dostępny już za 1399$ w wersji podstawowej i 1599$ w podkręconej z Klasy 2 do standardu Klasy 3 w USA.

Firma Juiced Bikes zaprezentowała swój nowy elektryczny rower RipRacer

30-kilogramowy RipRacer nie powstał bez przyczyny, a w dążeniu do podbicia serc nowego spektrum klientów. Jako przykład „fatbike”, postawił na 20-calowe koła uzupełnione grubymi oponami oraz ramę przeznaczoną dla użytkowników o wzroście od 152 do 190 cm i wadze do 120 kg. Firma dopieściła projekt hydraulicznymi hamulcami, zintegrowanym oświetleniem i wyświetlaczem na kierownicy, czy tradycyjnym łańcuchem. Dostawy tego modelu ruszą dopiero w marcu, ale już teraz wiemy na jego temat wszystko.

Czytaj też: Elektryczny rower Urtopia niczym rowerowa utopia. Zachwyca technologią… i nie tylko

Ponieważ młodsze pokolenie coraz bardziej interesuje się rowerami elektrycznymi, dostrzegliśmy możliwość wprowadzenia mniejszego modelu w przystępnej cenie, e-roweru, który przemawia do szerszej publiczności, ale oczywiście z charakterystycznymi cechami, które sprawiają, że Marka Juiced jest tak dobrze znana. Oferując nowy styl ramy, która jest o wiele lżejsza i bardziej zwinna, oraz dodając gamę kolorów, zarówno nowi, jak i doświadczeni rowerzyści e-rowerów otrzymują ekscytujące wrażenia z jazdy. Podobnie jak wszystkie nasze e-rowery, jest to świetny sposób na zastąpienie drogich i nieefektywnych energetycznie przejechanych kilometrów – wyjaśnił założyciel i dyrektor generalny Juiced Bikes Tora Harris.

Czytaj też: Specjaliści z branży stworzyli elektryczny rower Velotric Discover 1s

Premiery doczekają się dwie wersje RipRacer. Obie będą napędzane silnikiem elektrycznym w piaście tylnego koła o mocy nominalnej 750 watów, ale ich wydajność będzie różna. Jest to związane zarówno z akumulatorem (w tańszej wersji 52 V i 10,4 Ah o zasięgu 56 km, a w droższej 52 V i 15,6 Ah o zasięgu 88 km), jak i kontrolerem (odpowiednio 20 A i 25 A), który zapewnia 1040 watów szczytowych w wersji zgodnej z Klasą 2 oraz 1300 watów w ramach Klasy 3.

Czytaj też: Najmniejszy i najlżejszy rower elektryczny od Propella. Oto Propella Mini

Akumulatory posiadają zintegrowany w sobie nadajnik Apple AirTag, umożliwiający ich lokalizację, podczas gdy różnice między tymi dwoma wersjami sprowadzają się do samego wyświetlacza.