Najmniejszy i najlżejszy rower elektryczny od Propella. Oto Propella Mini

Jeśli rowery firmy Propella są Wam znane, to z pewnością doskonale wiecie, że skupia się ona na tych lżejszych i bardziej kompaktowych modelach oraz formatach. Niedawno weszła jednak na zupełnie nowy poziom i to nawet jak na siebie, bo debiutujący właśnie Propella Mini, to najmniejszy i najlżejszy rower elektryczny od Propella.

Tani, lekki i ze wspomaganiem, czyli Propella Mini jako najmniejszy i najlżejszy rower elektryczny firmy

Propella Mini jest już w rzeczywistości do kupienia i to w promocyjnej cenie 899$, które z czasem wzrosną do 999$. Każdy, kto interesuje się rynkiem ebike wie, że ta cena należy do niskiego poziomu, co od razu zapala czerwoną lampkę z tyłu głowy. Pytanie w tej kwestii jest proste i sprowadza się do tego, na czym dokładnie oszczędzał producent, żeby utrzymać tak niską cenę? Specyfikacja Propella Mini odpowiada na to jednak z nawiązką.

Czytaj też: Premiera terenowych „super e-bike”. Elektryczne rowery RC1 imponują napędem

Chociaż ten elektryczny rower może nie wydawać się mały, to w rzeczywistości określenie „mini” opisuje go z nawiązką. Widać to po 20-calowych kołach, małej minimalistycznej ramie o długości 59 cali, czy bazowaniu na łańcuchu przy obecności jednobiegowego układu napędowego. Ma to jednak swoje zalety, bo pozytywnie odbija się na wadze, która wynosi ledwie 14,9 kilogramów.

Czytaj też: Premiera Watt Wagons Helios. Elektryczne rowery w cenie, jakości i wydajności z półki premium

Ta waga w połączeniu z małymi kołami nadaje Propella Mini znacznie więcej dynamiki i zrywności, co pomaga w pokonywaniu wzniesień. To ważne, jako że za elektryczne wspomaganie odpowiada silnik Bafang o mocy 400 watów w tylnej piaście, czerpiący energię z 1,6-kilogramowego akumulatora w formie „bidonu” na dolnej rurze ramy typu Step-Over. Ten jest mały i choć to dobra wieść, zważywszy na jego wagę, to zapewnia „tylko” 250 Wh pojemności.

Czytaj też: Medio T9 City zadebiutował, jako tani elektryczny rower z silnikiem Bosch

Takie połączenie sprawia, że bez restrykcji prawnych Propella Mini wspomaga rowerzystę do 30 km/h, aktywując silnik tylko wtedy, kiedy wykryje pedałowanie (stąd obecność czujnika kadencji) przy odpowiedniej prędkości. Radzi sobie z pokonywaniem wzniesień o 10% nachyleniu i zapewnia zasięg od 32 d o56 km na jednym ładowaniu. Jest więc jednym z lżejszych w swojej klasie, podstawowym ebike do jazdy miejskiej i głównie miejskiej, patrząc po jego małych kołach, braku amortyzacji i przerzutek w jakiejkolwiek formie.