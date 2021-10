Specjaliści z branży stworzyli elektryczny rower Velotric Discover 1

Zrzeszający ponoć samych specjalistów z branży, zajmujących się rowerami firm pokroju Giant, Specialized, czy Lime, startup Velotric Bike ogłosił swoje wyjątkowe pierwsze dzieło. Zaprojektowany przez weteranów, którym przewodzi współzałożyciel Lime, Adam Zhang, elektryczny rower Velotric Discover 1 ma być niedrogi, wygodny i niezawodny. Przynajmniej na papierze.

Elektryczny rower Velotric Discover 1 powstał po to, aby zaoszczędzić Wasz czas i pieniądze, ale…

Elektryczny rower ma na celu nie tylko poprawić nasze zdrowie, ale też ułatwić i nierzadko nawet przyspieszyć podróże po ulicach miast przy unikaniu korków i korzystaniu ze skrótów. Wiąże się też ze znacznymi oszczędnościami. Nie tylko w pierwszym sezonie, ale też tych kolejnych, o ile zaprojektowano go z priorytetem obranym właśnie na wysoką wytrzymałość i możliwie najniższą konserwację.

Czytaj też: Nowy wyścigowy elektryczny rower terenowy Super73 zachwyca napędem

Jak z kolei twierdzi firma Velotric Bike na nadchodzącej kampanii Indiegogo, Discover 1 taki właśnie jest. Projektanci poświęcili bowiem najwięcej czasu na to, aby ten model był „prosty w użyciu, wygodny w prowadzeniu, doskonały pod względem osiągów i niezawodny pod względem jakości”.

Brzmi to godnie, a na dodatek potwierdzają to solidne zintegrowane błotniki, tylny bagażnik czy aluminiowa rama typu step-through dla rowerzystów o wzroście 165-200 cm, przywołująca na myśl stricte miejskie modele. Jednak największym problemem Discovery 1 jest obecność łańcucha, a nie paska węglowego. Ten jeszcze bardziej podkreśliłby ten „oszczędny” charakter Discover 1, wymagając znacznie mniej uwagi w kwestii konserwacji.

Czytaj też: Premiera Watt Wagons Helios. Elektryczne rowery w cenie, jakości i wydajności z półki premium

Specyfikacja Veloctric Discover 1. Cena wynosi 1299 dolarów (5200 zł), a dostawy do klientów w Europie rozpoczną się w grudniu

Discover 1 jest dostępny w modelach dla klientów mieszkających w Ameryce Północnej i Europie, które współdzielą te same czujniki kadencji oraz prędkości. Ten pierwszy wariant dzierży autorski, opatentowany elektrycznym silnik w tylnej piaście o mocy 500 W, który wytwarza 65 Nm momentu obrotowego i jest zaprzężony do dźwigni przepustnicy na kierownicy. Zapewnia też tradycyjne wspomaganie pedałowania w ramach trzech trybów, na co jest skazany europejski wariant Discover 1, który na dodatek jest tradycyjnie ograniczony do 250 W i wspomagania do 25 km/h przy zapewnianiu momentu obrotowego na poziomie 40 Nm.

Europejski wariant Velotric Discover 1 otrzymuje jednak bardziej imponujący układ napędowy, bo obejmujący przerzutkę Shimano M2000 z dziewięcioma, a nie siedmioma przełożeniami, które oferuje wersja amerykańska za sprawą Shimano RDTY300. Oba modele są wyposażone w zintegrowany w ramie akumulator 48 V 692 Wh, który można wyjąć, aby ułatwić ładowanie. Akumulator zapewnia do 128 km wspomagania w trybie ekonomicznym.

Czytaj też: Premiera terenowych „super e-bike”. Elektryczne rowery RC1 imponują napędem

Objęty stopniem ochrony IPX5 Discover 1 warto też wyróżnić pod kątem wyposażenia, które obejmuje hamulce tarczowe, pełny system oświetlenia, 3,5-calowy wyświetlacz LCD na kierownicy, a nawet przedni amortyzator o 65-mm skoku z dostępem do regulacji i całkowitej blokady. W wersji europejskiej ten rower wykorzystuje opony 700x40C.