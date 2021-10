Nowy wyścigowy elektryczny rower terenowy Super73 zachwyca napędem

Zapowiedzi doczekał się właśnie RSD x SUPER73-RX Malibu, na którego zamówienia ruszą dopiero 25 października. Informowanie o tym z wyprzedzeniem nie jest przypadkiem, bo pozwoli firmie Super73 zarówno zgromadzić chętnych, jak i zrobić wokół siebie hałas dwukrotnie – zarówno dziś, jak i 25 października. W grę wchodzi bowiem limitowany wyścigowy elektryczny rower terenowy, który doczeka się ograniczonej do 1000 egzemplarzy produkcji na cały świat.

RSD x SUPER73-RX Malibu to najnowszy wyścigowy elektryczny rower terenowy od Super73 na bazie flagowca

Jednak w głównej mierze RSD x SUPER73-RX Malibu będzie cieszył się największą popularnością w USA, dzięki imponującemu napędowi elektrycznemu, gdzie prawo co do ebike nie jest aż tak surowe. Powstał na podstawie innego flagowego elektrycznego roweru Super73, bo rodzinie RX, więc nowość można uznać za coś w rodzaju specjalnej edycji, ale zmian jest na tyle, że jest to nieco krzywdzące określenie.

Stworzony z myślą o udziale w wyścigach terenowych, RSD x SUPER73-RX Malibu względem oryginalnego RX Super73 sięgnął po ten sam przedni odwrócony widelec powietrzny z pełną regulacją. W wygładzaniu drogi wspomoże go tylny amortyzator Fox Racing Float 3 Evol, a w imię jeszcze wyższego komfortu przeniesiono 960 Wh akumulator z górnej na dolną rurę ramy, co pozwoliło powiększyć siedzisko tego jednośladu. Skutkiem ubocznym było też obniżenie środka ciężkości, co pozytywnie wpłynie na stabilność zwłaszcza na zakrętach.

Wspomniany 960-Wh akumulator połączono z silnikiem o mocy 2000 watów w tylnej piaście, którego możliwości ograniczają stosowne tryby. Ich obecność ma za zadanie sprawić, że ten elektryczny rower będzie poruszał się zgodnie z lokalnymi przepisami w chwilach, kiedy będzie to potrzebne. Tak też w trybie Class 1 rowerzyści RSD x SUPER73-RX Malibu mogą liczyć na 750 W mocy ciągłej i 1200 W szczytowej przy wspomaganiu do maksymalnej prędkości do 32 km/h. Tryb drugi dorzuca do tego możliwość korzystania z dźwigni przepustnicy, a trzeci odblokowuje pełnię możliwości, zapewniając wspomaganie do 45 km/h.

Nad taką mocą trzeba jakoś panować i w tym celu RSD x SUPER73-RX Malibu sięgnął po czterotłoczkowy zacisk przedniego hamulca Magura, zaciskające się na tarczy o średnicy 203 mm. Toczy się z kolei na 20-calowych oponach GRZLY o szerokości 4 i 5 cali dla kolejno przedniego i tylnego koła, a jego projekt uzupełnia przykuwająca wzrok kolorystyka z całą masą złotych wstawek. Takiego wykończenia doczekał się nawet łańcuch.