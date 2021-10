Lekki elektryczny rower miejski Whippet zadebiutował. Za każdym stoi 100 posadzonych drzew

Po zgromadzeniu funduszy ze sprzedaży zestawu do zapewnienia wspomagania zwyczajnym rowerom, firma Revolutionworks postanowiła wprowadzić na rynek własnego ebike. Następuje to trzy lata od wspomnianego zestawu Revos i obejmuje lekki elektryczny rower miejski Whippet.

Elektryczny rower miejski Whippet już dostępny

Oczywiście Whippet nie umywa się do najlżejszych elektrycznych rowerów na rynku, ale i tak zaskakuje pod tym kątem, ważąc ledwie 13,9 kilogramów, czyli zdecydowanie mniej, niż większość miejskich ebike. Bazuje na aluminiowej ramie step-over w tylko jednym rozmiarze, który jest odpowiedni dla rowerzystów o wzroście od 1,65 do 1,83 metra. Wygląda dosyć prosto i minimalistycznie, a jej wąskie rury o tradycyjnej geometrii i braku jakiejkolwiek amortyzacji sugerują zwyczajny rower.

Czytaj też: Oto hiper-eBike, czyli wydajny elektryczny rower VanMoof V z dwoma silnikami

Nim zresztą ten model może się stać po usunięciu wyjmowanego akumulatora w miejscu przeznaczonym na butelkę. Bez niego elektryczny charakter tego roweru zdradzi tylko poszerzona tylna piasta i wyświetlacz na kierownicy z przyciskami. Whippet wygląda bowiem, jak tradycyjny rower miejski, co podkreślają stabilizowane poprzez szyny metalowe błotniki utrzymywane tuż przy kole.

Jak z kolei wygląda sprawa po stronie układu napędowego? Na zbyt wiele szczegółów i tym bardziej imponującą specyfikację, nie liczcie, ale zanim o tym, najpierw głos oddajmy firmie:

Opracowaliśmy nasz układ napędowy z silnikiem w piaście, wykorzystując innowacyjną konstrukcję elektroniczną, aby zmaksymalizować moc przy jednoczesnej minimalizacji wagi. Dzięki temu Whippet jest tak lekki i łatwy w prowadzeniu jak normalny rower, ale także, ponieważ sami go tu produkujemy, jesteśmy w stanie utrzymać jego naprawdę niskie koszty. — powiedział Hugo Palmer, dyrektor zarządzający firmy.

Czytaj też: Specialized S-Works Crux to najlżejszy rower szutrowy. Czerpie garściami z rowerów szosowych

Reklama

Elektryczny rower miejski Whipper łączy 250-watowy silnik ze wspomaganiem do 25 km/h na trzech poziomach mocy z 200 Wh akumulatorem litowo-jonowym. Pojedyncze 3-godzinne ładowanie zapewnia do 40 km zasięgu, co firma uznaje za wystarczające, twierdząc, że na tym modelu większość wycieczek rowerowych będzie prawdopodobnie stosunkowo krótkimi wypadami. Zasięg skraca rzecz jasna korzystanie z wbudowanego portu USB.

Czytaj też: Nowy wymiar elektrycznego transportu. Welomobil Electrom już do kupienia

Resztę elementów Whippera uzupełnia 7-biegowa przerzutka Shimano, obręcze 700c z oponami Schwalbe Marathon Greenguard oraz hydrauliczne hamulce tarczowe. Cena? Całe 1499 funtów, czyli prawie 8100 zł. Każdy zakup tego ebike jest jednak równoważny z zasadzeniem stu drzew, jako że Revolutionworks zobowiązuje się do wpłacenia stosownej kwoty zajmującej się tym firmie Ecologi.