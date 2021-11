eMagic Aircraft to nowa powietrzna taksówka z ponad 100-kilometrowym zasięgiem

Za projekt eMagic Aircraft odpowiada Michael Kügelgen i Thomas Senkel. Prototyp zaprezentowano właśnie w kolonii.

Thomas Senkel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci, jeśli chodzi o historię elektrycznych samolotów pionowego startu i lądowania (eVTOL). Część czytelników może kojarzyć Senkela na przykład ze zdjęcia, na którym siedzi on na latającej piłce do jogi. Nasz bohater był też pierwszym człowiekiem w historii, który w 2011 r. wzbił się w powietrze załogowym multikopterem z napędem elektrycznym zbudowanym przez firmę Volocity.

Senkel rozstał się z Volocity w 2016 r., gdyż uznał, że pojazdy budowane przez tego producenta, ze względu na swój mały zasięg nie mają przyszłości. Po krótkim romansie z latającymi hulajnogami, Senkel ponownie skierował swoją uwagę w stronę eVTOL-i. W 2018 r. połączył siły z przedsiębiorcą i pilotem Michaelem Kügelgenem, z którym rozpoczął prace nad bardziej wydajnym i wyposażonym w skrzydła samolotem eVTOL.

Kügelgen zajął się projektem samego samolotu. Dwuskrzydłowa konstrukcja, dzięki dwóm rodzajom napędu pozwala zarówno na pionowy start i lądowanie oraz jest zdolna do lotów na dalsze dystanse dzięki dodatkowemu, tradycyjnemu napędowi śmigłowemu.

Gdy Kügelgen pracował nad projektem samego samolotu, Senkel skupił się na opracowaniu elektrycznego układu napędowego odpowiadającego za pionowy start i lądowanie. Plan się powiódł. Układ zaprojektowany przez Senkela jest aktualnie jednym z najlżejszych projektów na rynku – każdy system napędowy (a jest ich osiem) waży zaledwie 5 kilogramów i dysponując mocą 13 kW wytwarza 100 kg ciągu.

Tak powstał eMagic Aircraft

Połączenie projektów obu konstruktorów zaowocowało samolotem eMagic Aircraft z elektrycznym napędem i możliwością pionowego startu i lądowania. Maszyna została właśnie zaprezentowana na targach w Kolonii. Jeśli chodzi o dane techniczne pierwsze prototypu, to prezentują się one następująco: eMagic Aircraft waży 250 kilogramów, jego maksymalna waga startowa to 420 kg, a maksymalny zasięg maszyny to ok. 140 kilometrów – Kügelgen i Senkel zaznaczają bowiem, że eMagic jest w stanie lecieć przez godzinę z prędkością 144 km/h na jednym ładowaniu podwójnego zestawu akumulatorów.

— Następnym krokiem będzie opracowanie samolotu, który będzie mógł być już produkowany seryjnie. Kabina zaoferuje trzy miejsca: dla pilota i dwóch pasażerów. Naszym zdaniem jest to odpowiedni rozmiar dla taksówki powietrznej. – mówi Senkel.

Pilotowana przez ludzkiego pilota, dwuosobowa (mowa o pasażerach) taksówka powietrzna odbiega nieco od najpopularniejszego dzisiaj trendu, czyli jednomiejscowych pojazdów autonomicznych zdolnych do lotów na krótsze dystanse. Kügelgen i Senkel i senkel twierdzą jednak, że ich konstrukcja jest o wiele bardziej sensowna. Czas pokaże, czy eMagic Aircraft zyska aprobatę inwestorów i trafi do seryjnej produkcji.