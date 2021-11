Test wentylatorów Fractal Design Aspect 12 RGB

Fractal Design Aspect 12 RGB to seria ciekawych wentylatorów komputerowych. Do testów udało mi się otrzymać trzy różne wersje – jak wypadną one w praktyce?

Fractal Design Aspect 12 RGB PWM czarny

Zacznijmy od tradycyjnego czarnego modelu w wersji z PWM. Jego specyfikacja to:

Wymiary: 120 x 120 x 25 mm

Maksymalna prędkość: 2000 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 56 CFM

Maksymalne ciśnienie: 2,34 mmH2O

Maksymalna głośność: 33,2 dBA

MTTF: 90000 h

Gwarancja: 2 lata

Model PWM oferuje więc największą maksymalną prędkość spośród wszystkich testowanych modeli. Jest on też przy tym najgłośniejszy, ale jest to w pełni zrozumiałe. Wentylator ma siedem łopatek oraz czarną ramkę. Wychodzą z niego dwa kable – 3-pin ARGB (złącze męskie i żeńskie) oraz 4-pin PWM (złącze męskie i żeńskie). Jakość wykonania jest dobra, choć szkoda, że po bokach nie ma gumowych nakładek antywibracyjnych. Plusem na pewno jest wygląd, gdzie podświetlenie świetnie się prezentuje. Dodam tylko, że w zestawie są tylko cztery śruby montażowe.

Fractal Design Aspect 12 RGB czarny 3-pack

Tutaj specyfikacja jest już trochę inna:

Wymiary: 120 x 120 x 25 mm

Maksymalna prędkość: 1200 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 32 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,20 mmH2O

Maksymalna głośność: 18,3 dBA

MTTF: 90000 h

Gwarancja: 2 lata

Tym razem nie mamy PWM (jest wtyczka męska i żeńska 3-pin) i są mniejsze maksymalne obroty, co wpływa też na maksymalną głośność czy inne parametry. Są to więc wolniejsze wentylatory bez PWM, poza tym samo wykonanie jest takie samo. Tutaj w zestawie otrzymujemy trzy sztuki wentylatorów, do każdego dołączone są po 4 śrubki.

Fractal Design Aspect 12 RGB biały

Ostatnie śmigło ma parametry takie same jak w przypadku 3-pack:

Wymiary: 120 x 120 x 25 mm

Maksymalna prędkość: 1200 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 32 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,20 mmH2O

Maksymalna głośność: 18,3 dBA

MTTF: 90000 h

Gwarancja: 2 lata

Jedyne co go odróżnia to jedno śmigło w zestawie oraz wygląd. Tym razem mamy do czynienia z białą konstrukcją, która świetnie sprawdzi się w dopasowanych kolorystycznie komputerach.

Jak przeprowadziłem testy?

W testach wykorzystałem anemometr Voltcraft PL-130AN oraz decybelomierz Voltcraft SL-100.

Wentylator umieściłem w tubie o długości 250 mm i średnicy 75 mm. Na drugim końcu tuby został zainstalowałem anemometr. Wyniki zanotowałem po ustabilizowaniu się przepływu.

Testy głośności wykonałem z odległości 200 mm, głośność tła była równa 33 dBA.

Testy Fractal Design Aspect 12 RGB

Wydajność jest bardzo dobra. Na wszystkich obrotach wentylatory plasują się w czołówce 120 mm konstrukcji. Tym samym wyprzedają one sporą ilość konkurencji, co z pewnością jest znakomitym wynikiem.

Pod względem kultury pracy również jest dobrze. Na maksymalnych obrotach jest dosyć głośno, ale konkurencja potrafi pod tym względem znacznie gorzej wypadać. Na 1200 RPM jest już bardzo dobrze, a na 800 RPM nie powinniście słyszeć śmigieł podczas pracy.

Test Fractal Design Aspect 12 RGB – podsumowanie

Wentylatory z serii Fractal Design Aspect 12 RGB to z pewnością konstrukcje warte rekomendacji. Dzięki podświetleniu ARGB bardzo dobrze będą wyglądały w obudowach, a wyniki testów pokazują, że wydajność również jest bez zarzutów. Także sama kultura pracy jest dobra i na niższych obrotach możecie liczyć na ciche działanie. pamiętajcie tutaj, że modele PWM działają z maksymalną prędkością 2000 RPM, a bez PWM z maksymalną 1200 RPM.

Pozostaje kwestia ceny. Za Fractal Design Aspect 12 RGB PWM czarny trzeba zapłacić ok. 75 zł, za Fractal Design Aspect 12 RGB czarny 3-pack ok. 170 zł, a za Fractal Design Aspect 12 RGB biały ok. 84 zł. Moim zdaniem są to kwoty w pełni adekwatne w stosunku do oferowanej pracy i wyglądu, więc powinniście być zadowoleni z zakupu testowanych produktów.