Ponad 40 tys. zł miesięcznie dla specjalistów cyberbezpieczeństwa. I bardzo dobrze!

Znamy pierwsze szczegóły projektu ustawy dotyczącego Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Wiemy z niego, że specjaliści zajmujący się cyberbezpieczeństwem będą mogli liczyć na ponad 40 tys. zł pensji miesięcznie. O ile tylko będą to faktyczni specjaliści – tak być powinno!

Fundusz Cyberbezpieczeństwa – szczegóły projektu

Do pierwszych szczegółów projektu Ustawy dotyczącej wynagrodzeń osób związanych z cyberbezpieczeństwem dotarł Dziennik Gazeta Prawna. Budżet Funduszu Cyberbezpieczeństwa ma opiewać na ok 500 mln zł rocznie. Środki zostaną pozyskane z Funduszu Szerokopasmowego, planu finansowego NASK oraz dotacji państwowych. Całość ma być transparentna, a o wydatkach co kwartał będzie informować minister cyfryzacji na posiedzeniach komisji ds. służb specjalnych.

Jak na razie poznaliśmy szczegóły wynagrodzeń dla specjalistów zapisane w projekcie Ustawy. Dla wielu osób kwoty mogą wydać się kosmiczne, ale wcale tak nie jest.

42 tys. zł miesięcznie dla specjalistów w ramach świadczenia teleinformatycznego

Zarobki na poziomie do 42 tys. zł to dla wielu z nas abstrakcyjna kwota. W sumie wynagrodzenia dla specjalistów mają pochłonąć nawet 150 mln zł rocznie z zaplanowanych 500 mln zł w Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Czy to dużo? Niekoniecznie.

Wraz z postępującą cyfryzacją kraju, jego działanie można sparaliżować na coraz więcej sposobów. Od administracji, przez służbę zdrowia, po działanie służb specjalnych. Potrzeba prawdziwych fachowców, którzy byliby w stanie temu zapobiec. Są oni dostępni na rynku, ale mogą liczyć na wysokie zarobki głównie w firmach prywatnych. Rząd nie znajdzie wybitnych specjalistów za przysłowiową średnią krajową. Ewentualnie znajdzie, ale z umiejętnościami adekwatnymi do zarobków.

Na tak wysokie stawki będą mogli liczyć specjaliści zajmujący się cyberbezpieczeństwem w ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Straży Granicznej, KPRM, Policji, Prokuraturze, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Będą one wypłacane w ramach świadczenia teleinformatycznego, a o jego przyznaniu będzie decydować Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa.

Środki nie zostaną przyznane na ładne oczy. Kandydaci będą musieli przejść test wiedzy w formie ustnej lub pisemnej, z którego będą mogli zostać zwolnieni jeśli pokażą stosowne certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę. Co powinno ograniczyć możliwe nadużycia.

Choć mówimy o abstrakcyjnie wysokich zarobkach, sprawnie funkcjonujące państwo w dzisiejszych czasach musi mieć specjalistów najwyższej klasy. I oby faktycznie o takich w tym przypadku chodziło.