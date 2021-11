Kuloodporny SUV z 1000 KM? Firma Rezvani twierdzi, że klienci będą o niego walczyć

Rezvani Tank to bardzo interesująca koncepcja SUV-a z zacięciem militarnym. Najbardziej interesujące w tym przypadku jest według mnie to, czy ktoś w ogóle zamówi sobie taki samochód (odpowiem na końcu), ale producent twierdzi, że przeanalizował rynek i widzi spory potencjał w swoim pomyśle.

Na stronie producenta możemy przeczytać, że model Tank zrodził się z wizji czystej jazdy samochodem i został zaprojektowany tak, aby był najsprawniejszym pojazdem na drogach i poza nimi. Jestem w stanie uwierzyć, że ten czołg (a właściwie Czołg) doskonale sprawdzi się w terenie. Natomiast jeśli chodzi o sprawność na drogach, to nie jestem pewien. Chyba, że mówimy tu o sprawności w taranowaniu SUV-ów, które nie są kuloodporne.

Rezvani Tank z napędem Demona

Tak absurdalny pojazd zasługuje na równie absurdalne opcje jeśli chodzi o napęd. Osobiście nie bawiłbym się w żadne półśrodki i zamówił swój egzemplarz Czołgu z 6,2-litrowym, doładowanym V8 HEMI znanym z Dodge’a Challengera w wersji SRT Demon. Co najlepsze, jednostka ta w Challengerze legitymowała się mocą 840 KM. Inżynierowie z Rezvani uznali widocznie, że to trochę za mało i oferują wersję o mocy 1000 KM.

Ciekawe, czy te dodatkowe 160 koni osiągnięto zmianą samej mapy, czy zastosowano inny, bardziej kuloodporny kompresor. Dostępne są też tańsze opcje – w wersji podstawowej na przykład montowany jest silnik V6 o mało imponującej mocy 285 KM. Dla oszczędnych klientów przewidziano również wersję z dieslem, ale podejrzewam, że większość klientów, którzy na poważnie rozważają zakup tego pojazdu dopłaci te 95 tysięcy dolarów, żeby móc mówić: mój kuloodporny SUV ma 1000 koni, a twój?

Jeśli chodzi o samą kuloodporność, to w segmencie aut cywilnych trudno znaleźć coś lepszego. Zmodyfikowana płyta podłogowa (Rezvani Tank to konstrukcja oparta na Jeepie Wranglerze) ma wytrzymać eksplozję ładunku wybuchowego zdetonowanego bezpośrednio pod samochodem. Oba zderzaki przystosowano do taranowania przeszkód, a tak newralgiczne elementy jak zbiornik paliwa, chłodnica i akumulator otrzymały kuloodporne, kevlarowe obudowy.

Kuloodporny SUV: zasłona dymna jako opcja dodatkowa

Jeśli siła ognia przeciwnika okaże się zbyt duża, a bunkier, w którym się ufortyfikował nie do staranowania, zawsze można wykonać manewr taktycznego odwrotu, zostawiając za sobą zasłonę dymną aktywowaną jednym ze stylowych, czerwonych przycisków na konsoli środkowej. Nokto- i termowizja to również dostępne opcje.

W tym momencie zapewne domyślacie się, że opcja skórzanej tapicerki też jest dostępna w tym modelu, a w jednym ze stylowych schowków w środku auta znajdziemy stylowy zestaw przetrwania, który zawiera m.in wojskowe maski gazowe. Standardowa apteczka też się znajdzie. W opcjach samochodu możemy ustawić też, żeby po zamknięciu drzwi, przez klamki zewnętrzne przepływał prąd. Same drzwi zamykane są za to na zamki magnetyczne. Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Czytaj również: Spójrzcie na pojazd LOTR z Kutna. Oto wojskowy BÓBR-3, który właśnie przechodzi testy

Cena najbardziej luksusowej wersji Rezvani Tank zaczyna się od 1,7 mln zł, która bardzo szybko może pójść w górę, jeśli zdecydujemy się na doposażenie jej we wszystkie opcje dodatkowe.

I wiem, co powiecie: to się nigdy nie sprzeda! W tym miejscu muszę dodać, że nie jest to pierwszy absurdalny samochód sprzedawany przez tego producenta, a sama firma istnieje na rynku od 2015 r. i do tej pory nie zbankrutowała. Ktoś więc kupuje te potwory.