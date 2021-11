Galaktyka z początków wszechświata zawiera wodę. To najodleglejsza detekcja w historii

Korzystając z interferometru radiowego ALMA astronomowie natrafili na niezwykle odległe sygnały świadczące o obecności wody oraz tlenku węgla w galaktyce SPT0311-58. Jest ona oddalona o około 12,88 mld lat świetlnych od Ziemi.

Autorzy odkrycia zamierzają opisać swoje dokonania w The Astrophysical Journal. Z publikacji wynika między innymi, że SPT0311-58 składa się z dwóch galaktyk. Do jej pierwotnego wykrycia doszło w 2017 roku – obraz tej struktury pochodzi z czasów, gdy wszechświat znajdował się w tzw. Erze rejonizacji, trwającej od 150 mln do 800 mln lat po Wielkim Wybuchu. Zdaniem naukowców, obie galaktyki są w trakcie łączenia się ze sobą, a proces szybkiego formowania gwiazd na ich terenie może doprowadzić do powstania kilku galaktyk eliptycznych.

Korzystając z wysokorozdzielczych obserwacji gazu molekularnego wykonanych przez ALMA w parze galaktyk znanych jako SPT0311-58 wykryliśmy zarówno cząsteczki wody jak i tlenku węgla w większej z dwóch galaktyk. Tlen i węgiel są pierwiastkami pierwszej generacji, a w molekularnych formach tlenku węgla i wody są kluczowe dla istnienia życia, jakie znamy. Sreevani Jarugula, University of Illinois

Galaktyka SPT0311-58 składa się w istocie z dwóch łączących się ze sobą galaktyk

Jak dodała główna autorka badań, rzeczona galaktyka jest najbardziej znaną masywną galaktyką o wysokim przesunięciu ku czerwieni. Stanowi ona relikt z czasów, w których wszechświat był bardzo młody i zawiera znacznie więcej gazu i pyłu niż inne galaktyki pochodzące z tego samego okresu.

Wiedząc, że woda występuje na terenie galaktyki oddalonej o ponad 12 miliardów lat świetlnych od Ziemi, astronomowie mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat powstania zarówno całego wszechświata, jak i jego mniejszych części składowych, takich jak Droga Mleczna, Układ Słoneczny i sama Ziemia. Jarugula wyjaśnia, iż wczesne galaktyki wytwarzają gwiazdy w tempie tysiące razy większym niż Droga Mleczna. Właśnie dlatego analiza zawartości gazu i pyłu w tych odległych strukturach dostarcza informacji na temat ich właściwości. Chodzi między innymi o ilość rodzących się tam gwiazd, tempo przekształcania gazu w te obiekty oraz interakcje pomiędzy galaktykami i ośrodkiem międzygwiezdnym.