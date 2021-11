Kontrolowany komputerowo implant pomoże walczyć z depresją i innymi chorobami psychicznymi

Naukowcy stworzyli kontrolowany komputerowo implant mózgowy, który może wzmacniać funkcje poznawcze. To może być przełom w leczeniu różnych ciężkich chorób psychicznych.

Uczeni z University of Minnesota Medical School i Massachusetts General Hospital wykazali, że możliwe jest poprawienie specyficznych funkcji ludzkiego mózgu za pomocą ukierunkowanej stymulacji mózgu. Wyniki opublikowane w Nature Biomedical Engineering są zwieńczeniem wieloletniej pracy nad obszarami mózgu odpowiedzialnymi za kontrolę poznawczą. Upośledzenie tych funkcji można znaleźć w wielu zaburzeniach psychicznych, m.in. depresji.

Zespół Widge’a przebadał 12 pacjentów poddanych głębokiej stymulacji mózgu (DBS) z powodu epilepsji. Procedura ta polega na umieszczeniu setek maleńkich elektrod w całym mózgu w celu zarejestrowania jego aktywności i zidentyfikowania miejsca powstawania napadów padaczkowych. Naukowcom udało się zidentyfikować obszar mózgu – torebkę wewnętrzną – który pobudzany za pomocą impulsów elektrycznych, poprawiał funkcjonowanie pacjentów. Już wcześniej było wiadomo, że ten region mózgu jest odpowiedzialny za kontrolę poznawczą – proces przechodzenia od jednego wzorca myślowego lub zachowania do innego. Jest on upośledzony u większości osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uczeni opracowali specjalne algorytmy, dzięki którym można śledzić zdolności kontroli poznawczej pacjentów – zarówno na podstawie ich działań, jak i aktywności mózgu.

Ten system może odczytywać aktywność mózgu, dekodować na tej podstawie, kiedy pacjent ma trudności i zastosować mały impuls stymulacji elektrycznej, aby pobudzić go do pokonania tych trudności. Często używam analogii do roweru elektrycznego. Kiedy ktoś pedałuje, ale ma trudności, rower to wyczuwa i wspomaga. Stworzyliśmy odpowiednik tego dla ludzkich funkcji umysłowych.

dr Alik Widge