Inspiracja 5G i sztuczna inteligencja – to może wreszcie połączyć Wojsko USA w ramach JADC2

Najnowsze artykuły wskazują, że swoim dążeniu do rozwoju Joint All-Domain Command and Control (JADC2) Wojsko USA musi zarówno sięgnąć po sztuczną inteligencję, jak i zainspirować się tym, przez co przeszedł i przez co nadal przechodzi rozwój sieci 5G. Dla przypomnienia, to dążenie do ustandaryzowania i ujednolicenia kontroli i dowodzenia poprzez połączenie komunikacji między wszystkimi gałęziami Wojska USA.

JADC2 ma połączyć gałęzie Wojska USA w ramach jednego centrum dowodzenia. To jednak wcale nie jest łatwe

Jak zauważył serwis Breaking Defense, według m.in. przedstawicieli Space Force i branży, bez sztucznej inteligencji i narzędzi uczenia maszynowego JADC2, jako ambitna inicjatywa Pentagonu, nie będzie możliwa do zrealizowania. Powodem ku temu jest po prostu skomplikowanie całego systemu, który będzie odpowiadał za połączenie każdej domeny Wojska USA nawzajem, co sprawi, że bez zautomatyzowanej pomocy zarządzanie taką masą danych będzie niemożliwe.

Czytaj też: Rosja oddała pierwszy przeciwlotniczy system S-500 w ręce żołnierzy… ponoć

Tak więc sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są absolutnie niezbędnymi czynnikami umożliwiającymi nam reagowanie, zrozumienie informacji, a następnie reagowanie na nią – powiedział Brig. Gen. John Olsen, asystent mobilizacji szefa sił kosmicznych.

Podkreśliły to słowa Setha Harveya, CEO i współzałożyciela startupu Bluestaq, wedle którego „sama ujednolicona biblioteka danych sił kosmicznych (UDL) obejmuje setki milionów rekordów dziennie, a my tylko drapiemy powierzchnię tego, jakie dane są dostępne”. Przy takiej ilości danych sztuczna inteligencja i maszynowe uczenie, to jedyna słuszna droga, aby poradzić sobie z natłokiem danych JADC2. To jednak nie wszystko.

Czytaj też: Inteligentna bomba StormBreaker trafi na listę uzbrojenia myśliwców F-35

Kiedy patrzymy na JADC2, pojawia się kompendium decyzji, które mogą wystąpić. Niektóre są łagodne, inne mają bardziej krytyczny charakter, które narażają ludzi na ryzyko. – powiedział Seth Harvey.

Sztuczna inteligencja ma być „naprawdę cenna” w przejmowaniu tych łagodnych, codziennych obowiązków, ale gdy stawką jest ludzkie życie, sztuczna inteligencja stanie się narzędziem do „przycinania informacji i udostępniania ich decydentom”.

Czytaj też: Nowy wymiar bombardowania, czyli Golden Horde Sił Powietrznych USA

Z kolei redaktorzy serwisu Defense News, a dokładniej mówiąc Joseph Evans i Dan Patt, podkreślają, że Pentagon powinien nie tyle wykorzystać sieć 5G w JADC2, co zainspirować się społecznością wokół niej. Część z niej w ramach referencyjnego rozwoju 5G, zajmuje się sprawdzaniem, oceną i selekcją rzeczywistych wdrożeń roboczych, za co otrzymuje wynagrodzenie licencyjne. Oszczędza tym czas programistów i zapewnia wyniki pracy szybciej, co w przypadku JADC2 jest wręcz kluczowe, bo pracy przed Wojskiem USA w tej kwestii jest jeszcze sporo.