Jądro Ziemi w laboratorium. Udało się odtworzyć panujące tam warunki

Naukowcy związani ze Stanford Linear Accelerator Center zaobserwowali deformację struktury atomowej żelaza w celu dostosowania się do warunków panujących w obrębie zewnętrznego jądra naszej planety.

Jeśli chodzi o rdzenie planet, to nasza wiedza na ich temat opiera się na laboratoryjnych eksperymentach, które mają na celu stworzenie warunków podobnych do rzeczywiście panujących. Przynajmniej w zakresie temperatur i ciśnienia. Jest to oczywiście niełatwe, dlatego osiągnięcia opisane w Physical Review Letters są tym bardziej imponujące.

Ich autorom nie udało się może odtworzyć warunków panujących w wewnętrznym jądrze Ziemi, jednak odnieśli sukces w zakresie naśladowania jego zewnętrznych obszarów. Naukowcy odpowiedzialni za przełom wykorzystali dwa rodzaje lasera, aby zasymulować te niezwykle ekstremalne warunki. W ruch poszedł laser optyczny, który wyemitował falę uderzeniową oraz LCLS, umożliwiające obserwację żelaza na poziomie atomowym.

Do tej pory nikt nie obserwował reakcji żelaza na naprężenia w tak wysokich temperaturach i ciśnieniu. W miarę jak będziemy je zwiększać, żelazo nie będzie wiedziało, co zrobić z tym dodatkowym naprężeniem. Musi się go pozbyć, więc próbuje znaleźć najbardziej efektywny mechanizm, aby tego dokonać. Arianna Gleason, współautorka badania

Jądro Ziemi cechuje się obecnością wysokich ciśnień i temperatur

W zewnętrznym jądrze naszej planety panuje ciśnienie od 135 do 330 gigapaskali, podczas gdy tamtejsze temperatury osiągają od 3700 do 4700 stopni Celsjusza. Próbka została poddana działaniu ciśnienia do 187 gigapaskali i temperaturze dochodzącej do 3800 stopni Celsjusza. Dzięki laserowi LCLS naukowcy byli w stanie wykonywać pomiary w ciągu miliardowych części sekundy. Udało im się zauważyć, iż żelazo reaguje na dodatkowe naprężenia poprzez zjawisko określane mianem twinningu, którego efekty możecie zobaczyć na poniższej grafice.

Wiedząc, jak żelazo zachowuje się w takich warunkach, naukowcy mogą wziąć to pod uwagę w przypadku tworzenia modeli i symulacji. Tego typu aktualizacje powinny być kluczowe dla zrozumienia zjawisk zachodzących w przestrzeni kosmicznej. Jądro Ziemi jest bowiem schowane w jej wnętrzu, ale wiadomo, iż istnieją bogate w metale asteroidy, będące w istocie odsłoniętymi rdzeniami planet, których proces narodzin został przerwany.