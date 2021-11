Jak badać jony wokół komety? Szwedzka studentka ma świetny pomysł

Naukowcy opracowali nową metodę badania jonów zgromadzonych wokół komet w kosmosie. Może okazać się ona przydatna w naszym zrozumieniu początków związków organicznych w Układzie Słonecznym.

Otoczenie komet zawiera dużą liczbę niskoenergetycznych jonów. Poznanie ich właściwości jest niezbędne do zrozumienia procesów zachodzących wokół komet. Niestety, te naładowane cząstki są trudne do zmierzenia.

Czytaj też: Gigantyczny kosmiczny wulkan, który wybucha kriomagmą – Kometa 29P/Schwassmann-Wachmann

Zespół naukowców kierowany przez Sofię Bergman opracował nową metodę analizy jonów na przykładzie komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko.

Statek kosmiczny oddziałuje ze swoim otoczeniem, co prowadzi do gromadzenia się ładunków na jego powierzchni. Jest to problematyczne przy pomiarach niskoenergetycznych jonów, ponieważ jony podlegają wpływowi statku kosmicznego zanim zostaną wykryte, zmieniając zarówno swoją energię, jak i kierunek podróży. Chcemy poznać pierwotne właściwości jonów, zanim zostały one dotknięte przez statek kosmiczny, co jest teraz możliwe dzięki metodzie, którą opracowałam w mojej pracy magisterskiej.

Sofia Bergman