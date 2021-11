Jakie nowości przynosi wersja 22494 Windows 11?

Microsoft wypuścił nowy build – wersję 22494 systemu Windows 11. Przynosi ona sporo nowości i poprawek, na której warto zerknąć. Oczywiście zmiany dostępne są na razie dla niejawnych testerów systemu.

Nowości i poprawki w Windows 11

Jak zwykle możemy się spodziewać sporej dawki poprawej i ulepszeń, jednak nie zabrakło również nowych funkcji, które z pewnością przydadzą się wielu osobom. Najważniejsza z niech dodaje do paska zadać ikonę mikrofonu, przy pomocy której z łatwością wyciszymy mikrofon podczas prowadzonej rozmowy. Sprawdzimy też stan dźwięku podczas połączenia oraz jaka aplikacja ma dostęp do mikrofonu. Warto jednak zaznaczyć, że jest to funkcja dostępna obecnie w programie Windows Insider dla użytkowników Teams ( i to nie wszystkich od razu), choć z czasem Microsoft planuje rozszerzyć ją także na Chat. Inne aplikacje również mogą dodać u siebie tę funkcjonalność. Ikona pojawi się na pasku zadań natychmiast po dołączeniu do spotkania i będzie widoczna przez całą rozmowę, niezależnie od ilości okien, jakie w tym czasie otworzymy.

Dodatkowo, Microsoft stara się wyświetlać grupy przyciągania w ALT + TAB i Widok zadań z niektórymi niejawnymi testerami systemu Windows, tak jak wtedy, gdy najeżdżamy na otwarte aplikacje na pasku zadań i widzimy je tam. Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich niejawnych testerów, ponieważ firma planuje monitorować opinie i sprawdzać reakcje, zanim udostępni funkcjonalność wszystkim.

Szukając pliku lub linku w obszarze Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje domyślne, system wyświetli teraz listę rozwijaną z opcjami zawierającymi bieżące zapytanie bez konieczności uprzedniego naciśnięcia klawisza Enter. Kolejną nowością jest możliwość uruchomienia strony ustawień zainstalowanych aplikacji w obszarze Ustawienia> Aplikacje> Zainstalowane aplikacje bezpośrednio przez identyfikator URI: ms-settings:installed-apps. W obszarze Ustawienia > Aplikacje > Zainstalowane aplikacje, dostosowano nazwy opcji sortowania.

Microsoft nie zapomniał też o rozwiązaniu błędów w systemie Windows 11: