MediaTek Dimensity 9000 zaprezentowany. To pierwszy flagowy chipset firmy w litografii 4 nm

Choć zbliża się koniec roku, to nadal pojawiają się ekscytujące premiery. Przed nami debiut kilku smartfonów i oczekiwanego nowego flagowego SoC Qualcomma, a tymczasem zadebiutował układ MediaTek Dimensity 9000, któremu zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej.

Zacznijmy najpierw od samej nazwy, bo ta może trochę dziwić. Zeszłoroczny flagowiec nosił nazwę Dimensity 1000, a tymczasem MediaTek przeskoczyło na „9000”, zamiast na spodziewane „2000”. Powód zmiany jest nieznany i w gruncie rzeczy mało istotny, warto jednak pamiętać, że to nadal następca, choć cyferki mogą temu przeczyć.

Premiera MediaTek Dimensity 9000. Sprawdźmy, co oferuje ten flagowy procesor

Dimensity 9000 jest bezsprzecznie najmocniejszym procesorem w historii tajwańskiej firmy. MediaTek sięgnęło nie tylko po najnowocześniejszy obecnie proces litograficzny 4 nm, ale też po wiele nowych technologii. Zacznijmy jednak od podstawowych informacji. SoC składa się łącznie z ośmiu rdzeni – czterech energooszczędnych Cortex-A510 o taktowaniu 1,8 GHz, trzech Cortex A710 o taktowaniu 2,85 GHz oraz najwydajniejszego Cortex-X2 z zegarem aż 3,05 GHz, który zadebiutował właśnie w rodzinie MediaTek.

Ponadto obok CPU znalazł się 10-rdzeniowy procesor graficzny Arm Mali-G710, cechujący się wyższą wydajnością względem poprzednika (o ok. 20%) i większą wydajnością w kwestii uczenia maszynowego (o 35%). Warto też wspomnieć o wsparciu technologii ray-tracingu w czasie rzeczywistym, którym chwali się MediaTek. By to umożliwić w ręce deweloperów oddano zestaw narzędzi SDK opartych na API Vulkan, choć to na razie rozwiązanie po stronie oprogramowania.

Nowy Dimensity może współpracować z pamięcią LPDDR5X o prędkości do 7500 Mb/s, a sam z siebie ma dostęp do 14 MB pamięci podręcznej. To (wedle firmy) w porównaniu z 8 MB pamięci podręcznej poprawia wydajność o 7% i obniża zużycie magistrali między SoC a pamięcią RAM o 25%. Układ może też przechwycić obraz o rozdzielczości 320 megapikseli, choć tutaj oczywiście zakładając, że dany smartfon ma taką matrycę. Warto również wspomnieć, że dzięki swojej wydajności MediaTek Dimensity może przechwytywać wideo 4K HDR z trzech kamer jednocześnie i umożliwia nagrywanie nocne (Super Night Video Recording). Możliwa jest też obsługa smartfona z ekranem o rozdzielczości WQHD+ z odświeżaniem 144 Hz albo FHD+ z odświeżaniem aż 180 Hz.

Dimensity 9000 oferuje wbudowany modem 5G z obsługą specyfikacji 3GPP Release 16, jednak obsługa sieci nowej generacji obywa się na częstotliwości poniżej 6 GHz, czyli bez szybszego standardu mmWave. Wedle słów producenta, jest to też pierwszy układ obsługujący Bluetooth 5.3 wraz z Bluetooth Audio LE z „Dual-Link True Wireless Stereo Audio Audio” i kompatybilny ze standardem Wi-Fi 6E. Obsługuje również nowy standard Beidou III-B1C GNSS.

Pierwsze smartfony wyposażone w MediaTek Dimensity 900 pojawią się już pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku. Nie wiemy jednak, które modele dostaną ten flagowy SoC, ale tego powinniśmy dowiedzieć się w najbliższym czasie.