Xiaomi przedstawia listę smartfonów do aktualizacji MIUI 12.5 Enhanced Edition

Choć na horyzoncie widać już trzynastą wersję nakładki Xiaomi, to nadal MIUI 12.5 Enhanced Edition jest tą najnowszą. Nie każdy posiadacz uprawnionego urządzenia już ją otrzymał, jest to jednak kwestia czasu. Dziś Xiaomi opublikowało listę kwalifikujących się smartfonów i tabletów. Rusza więc trzecia tura aktualizacji.

Które smartfony i tablety dostaną MIUI 12.5?

Ta wersja MIUI jest obecnie tą najnowszą, przynoszącą poprawki i nowości. Jednak choć wypatrujemy już „trzynastki”, to Xiaomi nie udostępniło jeszcze aktualizacji do MIUI 12.5 Enhanced Edition wszystkim. A kto powinien ją otrzymać? Na to dostaliśmy odpowiedź od samej firmy.

Dyrektor Xiaomi przedstawił bowiem trzecią partię urządzeń do aktualizacji. Na liście znajdziemy modele Xiaomi i Redmi. W sumie jest ich 25.

Xiaomi CIVI

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi Note 11 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 11 5G

Xiaomi Pad 5

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro

Mi CC9 Pro

Mi 11 Youth Edition

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K20 Pro

Mi 9

Mi 9 Pro

Redmi Note 8 Pro

Mi CC9

Mi 9 SE

Mi CC9 Meitu Customized Edition

Redmi K20

Premiery MIUI 13 spodziewamy się pod koniec roku, do końca grudnia, wedle zapewnień, ma też zakończyć się proces aktualizacji do MIUI 12.5 Enhanced Edition. Oczywiście, harmonogram ten dotyczy Chin, w innych krajach (w tym w Polsce) może zająć to więcej czasu, ale dokładnych szczegółów na ten temat niestety nie znamy. Warto jednak wspomnieć, że wedle niedawnych wieści, MIUI 13 ma zadebiutować od razu globalnie i każdy z użytkowników dostanie stosowną aktualizację w podobnym czasie. Może się więc okazać, że wcześniej podobna sytuacja będzie miała miejsce z MIUI 12.5 EE.