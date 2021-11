Premiera MIUI 13 jeszcze w tym roku? I to nie tylko w Chinach

Podczas gdy na większości kwalifikujących się urządzeń Xioami wdrażana jest aktualizacja do wersji 12,5.6, my śledzimy informacje dotyczące MIUI 13. Najnowsza wersja nakładki ma przynieść sporo zmian. Kiedy zadebiutuje?

MIUI 13 to wiele nowości

W nowej wersji swojej nakładki systemowej Xioami stawia duży nacisk na projekt i design, by znacząco odróżnić ją od poprzednich wersji. Nie zabraknie nowych animacji, tapet czy czcionek, również ikony i widżety zostaną przeprojektowane. Co ciekawe, na zrzutach, które trafiły do sieci nie widać jeszcze motywów opartych na Material You, które dostrzeżemy chociażby w ColorOS 12.

Interfejs z kolei wzbogaci się o warstwowy system renderowania i technologię fuzji pamięci. Gracze mobilni ucieszą się z małego okna do gier, a ci, którym brakuje pamięci RAM zyskają dostęp do funkcji wirtualnej pamięci RAM. To nie taka nowość, bo na wielu smartfonach Xiaomi ta opcja jest już dostępna (u niektórych pojawiła się w MIUI 12.5), jednak MIUI 13 ma po prostu umożliwić to wszystkim.

Globalna premiera MIUI 13

Niedawno dowiedzieliśmy się, że zamknięta beta ma ruszyć jeszcze w tym roku, jednak teraz dotarły do nas nieco inne, bardziej optymistyczne wieści. informacje podał założyciel Xiaomi, Lei Jun. Według niego premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Jak się okazuje – nie tylko w Chinach! Zwykle to właśnie użytkownicy w tym państwie pierwsi mogli cieszyć się aktualizacjami, które dopiero po kilku miesiącach trafiały na globalny rynek.

Tymczasem pod koniec tego roku nakładka MIUI 13 zostanie wypuszczona dla każdego użytkownika kwalifikującego się sprzętu. Warto oczywiście pamiętać, że choć „trzynastka” opiera się na Androidzie 12, to nie oznacza, że każdy smartfon dostanie też nowy system Google. U niektórych może być to sama nakładka.

Jeśli zaś chodzi smartfony Xiaomi, Redmi i Poco kwalifikujące się do aktualizacji do MIUI 13, to na razie nie mamy oficjalnej listy, ale nieoficjalną owszem.

Lista telefonów Poco, które mają otrzymać MIUI 13 na bazie Androida 12:

Poco X3 NFC

Poco X3 (bez NFC)

Poco X3 Pro

Poco F2 Pro / Poco X2 Pro

Poco C3

Poco M3 Pro 5G

Lista telefonów Xiaomi, które mają otrzymać MIUI 13 na bazie Androida 12:

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11X

Mi 11X Pro

Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Lista telefonów Redmi, które mają otrzymać MIUI 13 na bazie Androida 12: