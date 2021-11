Motorola Edge 30 Ultra – znamy niepotwierdzoną specyfikację nadchodzącego flagowca

Najnowsze przecieki wskazują na to, że na początku przyszłego roku Motorola pokaże nowy, flagowy model swojego smartfona. Co wiemy o Motorola Edge 30 Ultra?

Z przecieku opublikowanego na TechnikNews wynika, że Motorola chce wrócić do walki o klienta premium. Przynajmniej na to wskazuje specyfikacja modelu Edge 30 Ultra. Według niepotwierdzonych oczywiście informacji nowy flagowiec motoroli zostanie wyposażony w duży, OLED-owy ekran o przekątnej 6,67″, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania obrazu 144 Hz. Oprócz tego ma wspierać format HDR10. Całkiem nieźle.

Motorola Edge 30 Ultra – specyfikacja

Jeśli chodzi o wnętrzności, Motorola Edge 30 Ultra będzie otrzyma układ SoC SM8450 firmy Qualcomm, który uważany jest za nieogłoszonego jeszcze Snapdragon 898. Zależnie od wersji, ma on współpracować z 8GB lub 12GB RAM LPDDR5. Przestrzeń na dane, znowu zależnie od wersji, ma wynosić 128 lub 256 GB typu UFS 3.1. Przeciek sugeruje, że Edge 30 Ultra nie będzie wyposażone w gniazdo na karty microSD.

Możliwości fotograficzne nowego modelu również zapowiadają się całkiem nieźle. Z tyłu znajdziemy cztery aparaty fotograficzne. Przy czym dwa z nich to sensory głębi (OV02B1B) o rozdzielczości 2 Mpix, aparat główny z matrycą OV50A (znaną z modeli Huawei) o rozdzielczości 50 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu oraz matrycę szerokokątną o tej samej rozdzielczości, która prawdopodobnie pochodzić będzie od firmy Samsung (Samsung JN1). Z przodu z kolei znajdziemy matrycę o rozdzielczości 60 Mpix, która pozwoli nagrywać filmy w rozdzielczości 4K.

Jak przystało na flagowca, Motorola Edge 30 Ultra będzie mogła pochwalić się równiez szybkim ładowaniem. Co prawda tylko przewodowym, ale z mocą 68W, co oznacza, że wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh od 0 do 50 proc. naładujemy w kwadrans. Ładowanie od 0 do 100 proc. zajmie z kolei – przypominam, że wszystkie te informacje są na razie nieoficjalne – ok. 35 minut. Smartfon zostanie wyposażony również w głośniki stereo i trzy mikrofony.

Oprócz tego TechnikNews donosi, że Motorola Edge 30 Ultra zostanie pozbawiona gniazdka słuchawkowego jack 3,5mm, za to zyska dedykowany przycisk Asystenta Google. Smartfon obsługiwać będzie Wi-Fi 6, sieć 5G oraz Bluetooth w wersji 5.2. System, jaki znajdzie się na pokładzie to Android 12 z gwarancją dwukrotnej aktualizacji do nowych wersji.

Cena jak na razie pozostaje tajemnicą, ale jako fan Motoroli mam nadzieję, że będzie to kolejne pozytywne zaskoczenie. Na razie poczekajmy jednak na potwierdzenie powyższych informacji.