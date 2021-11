Nowe dowody osobiste z odciskiem linii papilarnych. Czy musisz wymienić stary dowód?

Nowe dowody osobiste są już faktem. W Urzędzie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy minister cyfryzacji Janusz Cieszyński rozpoczął proces wymiany swojego dokumentu, symbolicznie rozpoczynając go w całym kraju. Czy musimy wymieniać stary dowód, jeśli jest jeszcze ważny?

Nowe dowody osobiste pomogą uszczelnić granice

Wprowadzenie dowodów osobistych z dodatkową warstwą biometryczną w postaci skanu linii papilarnych jest wymogiem unijnym i sposobem na zabezpieczenie granic. Dodatkowa forma weryfikacji tożsamości pozwoli jeszcze lepiej pilnować, kto konkretnie podróżuje między państwami wspólnoty.

Nowe dowody osobiste powinniśmy mieć już od sierpnia. Ale z powodu problemów w dostarczeniu odpowiednio zabezpieczonych czytników proces nieco się opóźnił. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zapewnił, że Komisja Europejska była na bieżąco informowana o problemach i nie grożą nam z tego powodu żadne konsekwencje.

Minister Cieszyński dodaje też, że ma plan uwolnienia potencjału cyfrowej warstwy dowodów osobistych. Co konkretnie miał na myśli, tego jeszcze nie wiemy.

Jak wygląda proces wyrobienia nowego dowodu osobistego? Czy nasze dane są bezpieczne?

Do wyrobienia nowej wersji dowodu osobistego musimy stawić się w urzędzie gminy. Proces jest odmiejscowiony, co oznacza, że nie musimy tego robić koniecznie w miejscu zameldowania.

Podczas składania wniosku pobierane są nasze odciski palców. Co ważne, służą one tylko do wyrobienia dokumentu. Nie są przechowywane w żadnej bazie i przetwarzane, np. przez służby. To po co skan? Np. na granicy linie papilarne z dowodu są porównywane z naszymi, skanowanymi na miejscu. Dzięki temu nasze dane są w całym procesie odpowiednio zabezpieczone. Ale też właśnie z tego powodu wyrobienie nowego dowodu wymaga pojawienia się w urzędzie. Jak zaznaczył minister Cieszyński, większe bezpieczeństwo gwarantowane przez nowe dowody jest warte wizyty w urzędzie raz na 10 lat.

Nowe dowody można wyrobić dzieciom, ale do 12. roku życia nie są pobierane odciski palców.

Proces wyrobienia nowego dowodu osobistego trwa ok 6 minut, co potwierdził minister Cieszyński przechodząc cały proces w trakcie konferencji. Gotowy dokument również odbieramy w urzędzie i realny czas oczekiwania, to ok tygodnia. Co oczywiście zależy od konkretnego urzędu oraz stanu kolejek. A skoro o kolejkach mowa…

Czy muszę wyrobić nowy dowód osobisty, jeśli stary jest jeszcze ważny?

Nie jest to konieczne. Dotychczasowe dowody osobiste są nadal ważne, o ile oczywiście nie minął termin ich ważności. Wniosek o wyrobienie nowego dokumentu można złożyć w dowolnym momencie i jest to bezpłatne.

Ale jak zaznaczył minister Cieszyński, szczególnie w okresie nasilającej się pandemii, jeśli stary dowód jest jeszcze ważny, nie musimy koniecznie wyrabiać nowego, co pozwoli uniknąć kolejek w urzędach.