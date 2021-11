Wydajność Intel Core i5-12400F zaskakuje. Poziom Ryzena 5600X w znacznie niższej cenie

Chociaż czysto teoretycznie o procesorze Intel Core i5-12400F nie powinniśmy nic wiedzieć, to w praktyce znamy nie tylko jego specyfikację, ale teraz też możliwości. Te z kolei są na tyle wysokie, że mogą przyćmić znacząco ofertę AMD z najbardziej „wyważonym” pod kątem stosunku możliwości do ceny procesorem obecnej generacji, czyli Ryzenem 5600X.

Pewien serwis uzyskał Intel Core i5-12400F do testów i przetestował go w pełni. Wyniki wskazują, że AMD musi ciąć ceny Ryzenów 5000

Intel w zeszły czwartek wprowadził na rynek sześć nowych Core 12. generacji z TDP na poziomie 125 W, z czego połowa była tylko wersjami z dezaktywowanymi iGPU. Na procesory o mniej okazałym TDP, bo na poziomie 65 W i bez możliwości OC, poczekamy aż do stycznia przyszłego roku. Będzie jednak warto, jak wskazują testy opublikowane przez francuski serwis Comptoir Hardware, któremu jakimś sposobem udało się uzyskać dostęp do jednego z tych nadchodzących procesorów. Mowa o Intel Core i5-12400F.

Ten procesor jest wyjątkowy w całej rodzinie Alder Lake-S, bo wykorzystuje mniejszą matrycę krzemową, w której znajduje się tradycyjna homogeniczna struktura rdzeni. Innymi słowy, zamiast dwóch rodzajów (E- oraz P-Cores), ten procesor posiada tylko te „tradycyjne” rdzenie nastawione w 100% na wydajność. Mowa o Performance-Cores na bazie architektury Golden Cove z obsługą Hyper-Threadingu, czyli wielowątkowości. To sprawia, że oferowane przez niego sześć rdzeni ma do zaoferowania 12 wątków.

Ten układ jest tak naprawdę pierwszym spoza serii -K, który został przetestowany na długo przed premierą. Jednak poniższe wyniki należy brać z pewną dozą wątpliwości, bo to podobno próbka inżynierska (z kodem S-Spec QYHX), a nie finalna, która trafi do sklepów. Szanse na dramatyczne zmiany są jednak niewielkie i jeśli już nastąpią, to z pewnością zwiększą finalną wydajność i np. zmienią automatycznie ustawiony na 117 watów limit mocy (PL2). Pamiętajcie bowiem, że od 12. generacji Core Intel określa inaczej kwestie mocy i tak też wartość TDP jest teraz mocą przy podstawowym taktowaniu.

Jeśli już o zegarach mowa, te wahały się od 800 do 4400 MHz dla jednego rdzenia, z czego ta druga wartość jest jedynie chwilowa (dotyczy czasu utrzymywania stanu PL2) i po niej częstotliwość spada najpierw do poziomu 4 GHz, a następnie 3,4 GHz. W tym przypadku Intel Core i5-12400F został przetestowany z wykorzystaniem systemu operacyjnego Windows 11 i w połączeniu z nieznaną pamięcią DDR5 i kartą graficzną Radeon RX 6900 XT.

Wnioski? Intel Core i5-12400F jest zadziwiająco godnym przeciwnikiem dla konkurencji w postaci AMD Ryzen 5 5600X, który również oferuje 6 rdzeni oraz 12 wątków… tyle że może kosztować znacznie, ale to znacznie mniej, bo nieco ponad 160$, czyli praktycznie dwa razy mniej. Oczywiście teraz AMD stosownie zareagowało i zmniejszyło ceny swoich procesorów. Jeśli z kolei idzie o wydajność, to w grach oba procesory radzą sobie prawie tak samo, a zużycie energii różni się tylko o kilka watów.