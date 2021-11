Chłodzenia LGA1700. Wszystko, co musicie wiedzieć o coolerach dla procesorów Alder Lake-S

Procesory Intel Core 12. generacji są już z nami. Przygotowaliśmy już dla Was szereg materiałów na ich temat, bo zarówno test procesora Intel Core i9-12900K, jak i Intel Core i5-12600K obok rozległego kompendium wiedzy, czy dokładnego spojrzenia na chipset Intel Z690. Dziś nadszedł więc czas na to, aby wziąć pod lupę nieco mniej gorący temat, bo chłodzenia dla procesorów Alder Lake-S na LGA1700.

Problem z chłodzeniami na LGA1700. Wiele chłodzeń z górnej półki i stosunkowo nowych nie doczeka się stosownego zestawu montażowego

Alder Lake-S pod kątem momentu premiery na rynku nie mają łatwo, jeśli idzie o poziom dostępności dla klientów. Widać to zarówno po wyższych cenach płyt głównych, dezorientacją wywołaną przez kompatybilność z DDR4 lub DDR5 zależnie od wersji, jak i właśnie chłodzenia. W dobie pandemii, czyli wszechobecnych podwyżek i problemach z dostawami, nie dziwimy klientom, którzy albo wymagają od klientów dopłaty za zestawy montażowe dla LGA1700, albo nawet wcale go nie zapewniają. Na całe szczęście znajdą się i tacy, którzy dbają o klientów i zapewniają stosowne podzespoły za darmo, ale w porównaniu do tych pierwszych grup jest ich niewiele.

Zanim nawet przejdziemy do szczegółów, podzielę się z Wami moją historią, w której główną rolę odgrywa ponad 3-letnia obudowa New Ark 90. W skrócie? Sporej wielkości skrzynia-marzenie, posiadająca zintegrowane chłodzenie wodne, świetne wykonanie i wysokiej jakości materiały, za które wtedy trzeba było słono zapłacić. Jednak okazało się, że DeepCool nie ma zamiaru zapewnić stosownych zestawów montażowych, aby w New Ark 90 mógł zagościć nowy procesor Intela. Podobne historie idą już pewne w całe dziesiątki i trudno wskazać, czy to niedbałość producenta, cięcie kosztów, wpływ pandemii, czy może wszystko na raz.

Chce przez to przekazać, że dla wielu z Was kupno nowego chłodzenia dla Alder Lake-S może być wręcz wymogiem. Jednak lepiej upewnijcie się dwa razy, czy aby producent Waszego chłodzenia nie zapewnia do niego stosownego zestawu montażowego i czy dana płyta będzie z nim w ogóle kompatybilna przez np. wielkość radiatorów. Na ten moment obejście tego pierwszego problemu jest jedno – możecie zainteresować się płytami ASUSa, wśród których znalazły się modele, posiadające otwory montażowe nie tylko dla LGA1700, ale też starszego LGA1200. Nie zapewnimy Was jednak co do tego, że dane chłodzenie będzie idealnie przylegać do IHSu procesora, bo i z tym są problemy.

Już od kilkunastu dni w sieci krążą informacje co do tego, że wiele modeli chłodzeń nie wywiera odpowiedniego docisku między blokiem wodnym a IHSem procesora. Wizualnie przejawia się to w niedokładnie rozprowadzonej paście termoprzewodzącej, o czym informowaliśmy już Was w naszych testach procesorów, w których to udział wzięło starsze chłodzenie AIO Aorus WaterForce 280 i płyta główna Z690 Aorus Elite DDR4.

Mała ilość pasty

Duża ilość pasty

Wtedy pisaliśmy, że po równomiernym nałożeniu cienkiej warstwy pasty na procesor pojawiały się miejsca pozbawione całkowicie kontaktu z podstawką AIO, a sprawę można było poprawić wyłącznie dodatkową porcją pasty. Powinniście więc zweryfikować, jak w Waszym przypadku wypadnie starsze chłodzenie – czy to wizualnie, czy weryfikując temperatury w spoczynku i pod obciążeniem.

Lista producentów zapewniających nowe zestawy montażowe do konkretnych modeli chłodzeń

Przechodząc już do tego, co najważniejsze, czyli wspieranych popremierowo chłodzeń, o które producenci nadal dbają, warto wspomnieć, że kupując nowe chłodzenie, sięgacie momentami po starsze modele, ale ze specjalnym zestawem montażowym. Nawet one mogą mieć więc problem z dociskiem, choć powinno to występować rzadko przez stosowne zmiany w poszczególnych rewizjach (wszelkie odstępstwa śmiało zgłaszajcie w komentarzach, a my stosownie zaktualizujemy ten artykuł).

Nowe chłodzenia z kolei nie powinny mieć z tym żadnego problemu, jak np. Freezer i35/A35 A-RGB od Arctic, czy Chromax NH-U12A od Noctua. Ta firma zresztą wyszła chyba najlepiej w tej sytuacji, wspierając nawet kilkunastoletnie chłodzenia.

Noctua LGA1700

Niemiecka firma ułatwiła nam pracę z rozwijaniem wątpliwości co do kompatybilności, ujawniając listę wszystkich chłodzeń, które wspierają LGA1700. Zestawy są do kupionych już chłodzeń są dostępne do zamówienia w cenie 8,90$:

Scythe LGA1700

Chłodzenia z opcją zamontowania na LGA1700 ze specjalnym zestawem do kupienia za 7,99 dolarów od połowy listopada:

MUGEN 5 SCMG-5000/SCMG-5100/SCMG-5PCGH/SCMG-5102AR/SCMG-5100TUF/SCMG-5100T/SCMG-5100BKA/SCMG-5100BE/SCMG-5100W

FUMA SCFM-1100/2000

NINJA 5 SCNJ-5000

BIG SHURIKEN 3 SCBSK-3000/SCBSK-3000R

SHURIKEN 2 SCSK-2000

KOTETSU Mark II SCKTT-2000/SCKTT-2000TUF/SCKTT-2000T/SCKTT-2000W/SCKTT-2000BKA

CHOTEN TUF SCCT-1000TUF



Chłodzenia wspierające LGA1700 przy zakupie:

BYAKKO 2 I (SCBYK-2000I)

IZUNA (SCIZN-1000I)

KATANA 5 (SCKTN-5000)

CHOTEN (SCCT-1000)

Gigabyte AORUS LGA1700

Gigabyte ogłosił, że jego chłodzenia wodne AORUS WATERFORCE X oraz AORUS WATERFORCE będą dostarczane z zestawami montażowymi LGA1700.

DeepCool LGA1700

Chociaż DeepCool zaliczył u mnie ogromną wtopę z obudową New Ark 90, to na całe szczęście nie zawiedzie wszystkich, pozwalając zamówić za 5,99 euro stosowne narzędzia montażowe dla następujących modeli:

Thremaltake LGA1700

Thermaltake w swoim ogłoszeniu nie oszczędzał konkretów, ujawniając po prostu listę i ogłaszając, że wszyscy nabywcy modeli ToughLiquid i Floe RC mogą zgłosić się do firmy po darmowy zestaw montażowy LGA1700. Poniżej znajdziecie listę chłodzeń sprzedawanych, jako kompatybilne z nowymi podstawkami oraz listę tych starszych, które można w nie wyposażyć:

Chłodzenia powietrzne:

ToughAir 110 (CL-P073-AL12BL-A)

ToughAir 310 (CL-P074-AL12BL-A)

ToughAir 510 (CL-P075-AL12BL-A)

Chłodzenia wodne AIO:

Floe RC240 AIO (CL-W271-PL12SW-A)

Floe RC360 AIO (CL-W290-PL12SW-A)

Floe RC240 Snow Edition AIO (CL-W330-PL12WT-A)

Floe RC360 Snow Edition AIO (CL-W330-PL12WT-A)

Floe RC Ultra 240 AIO (CL-W324-PL12GM-A)

Floe RC Ultra 360 AIO (CL-W325-PL12GM-A)

TOUGHLIQUID Ultra 240 AIO (CL-W322-PL12GM-A)

TOUGHLIQUID Ultra 360 AIO (CL-W323-PL12GM-A)

TOUGHLIQUID 240 AIO (CL-W319-PL12BL-A)

TOUGHLIQUID 360 AIO (CL-W321-PL12BL-A)

TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-B)

TH240 ARGB Sync (CL-W286-PL12SW-C)

TH360 ARGB Sync (CL-W300-PL12SW-B)

TH240 ARGB Sync Snow Edition (CL-W301-PL12SW-B)

TH360 ARGB Sync Snow Edition (CL-W302-PL12SW-B)

Chłodzenia z opcją montażu na LGA1700:

Adapter Floe i Water 3.0 AIO :

Floe DX RGB 360 (CL-W256-PL12SW-B)

Floe DX RGB 240 (CL-W255-PL12SW-B)

Floe DX RGB 280 (CL-W257-PL14SW-B)

Floe Riing RGB 360 (CL-W158-PL12SW-B)

Floe Riing RGB 280 (CL-W167-PL14SW-A)

Floe Riing RGB 240 (CL-W157-PL12SW-A)

Water 3.0 120 ARGB Sync (CL-W232-PL12SW-A)

Water 3.0 240 ARGB Sync (CL-W233-PL12SW-A)

Water 3.0 360 ARGB Sync (CL-W234-PL12SW-A)

Adapter Pacific DIY Water Block i zestaw chłodzenia:

Pacific W3 Water Block (CL-W095-CU00TR-A)

Pacific W4 RGB Water Block (CL-W139-CU00SW-A)

Pacific W4 Plus Water Block (CL-W181-CU00SW-A)

Pacific W5 Water Block (CL-W208-PL00TR-A)

Pacific M240 DIY Liquid cooling system (CL-W216-CU00SW-A)

Pacific M360 DIY Liquid cooling system (CL-W217-CU00SW-A)

Pacific M360 Plus DIY Liquid cooling system (CL-W218-CU00SW-A)

Pacific C240 DDC Hard Tube Liquid Cooling Kit (CL-W242-CU12SW-A)

Pacific C360 DDC Hard Tube Liquid Cooling Kit (CL-W243-CU12SW-A)

Pacific C240 DDC Soft Tube Liquid Cooling Kit (CL-W249-CU12SW-A)

Pacific C360 DDC Soft Tube Liquid Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A)

Pacific CL360 Max Liquid Cooling Kit/DIY LCS (CL-W259-CU00SW-A)

Pacific MX1 Plus Water Block (CL-W299-PL00SW-A)

Pacific W7 Plus Water Block (CL-W279-CU00SW-A)

Adapter TH-Series AIO:

TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A)

TH240 ARGB Sync (CL-W286-PL12SW-A)

TH360 ARGB Sync AIO (CL-W300-PL12SW-A)

TH240 ARGB Sync Snow Edition (CL-W301-PL12SW-A)

TH360 ARGB Sync Snow Edition (CL-W302-PL12SW-A)

Cooler Master LGA1700

Podobnie do Thermaltake, Cooler Master z jednej strony ujawnił listę chłodzeń z dodanym zestawem montażowym LGA1700 w pudełku, jak i listę modeli, do których można takie zestawy osobno dokupić:

Chłodzenia z zestawami LGA1700

PL240 Flux

PL360 Flux

Hyper 212 Black Edition

Hyper 212 RGB Black Edition

Hyper 212 EVO V2

MA624 Stealth

MA612 Stealth

MA612 Stealth ARGB

ML240L V2 RGB White Edition

ML240L V2 ARGB

ML360L V2 ARGB

ML360L V2 ARGB White Edition

ML240 Illusion

ML240 Illusion White Edition

ML360 Illusion

ML120L V2 RGB

ML240L V2 RGB

Zestawy montażowe LGA1700 do kupienia

T400I

Hyper H410R RGB

Hyper H412R

Hyper H410R RGB

Hyper 212 ARGB

Hyper 212 Spectrum V2

Hyper 212 LED Turbo ARGB

Alphacool LGA1700

Kolejny producent i kolejna prosta lista, mająca wskazać listę zarówno chłodzeń powietrznych, jak i wodnych kompatybilnych z LGA1700:

Eisblock XPX CPU – Deep Black (Art. 12565)

Eisblock XPX CPU – Satin Clear Version (Art. 12847)

Eisblock XPX CPU – polished Clear Version (Art. 12846)

Eisblock XPX Pro Aurora Light – Acryl (Art. 12981)

Eisblock XPX Aurora PRO – Acryl Chrome (Art. 12951)

Eisblock XPX Aurora PRO – Acryl Black (Art. 12950)

Eisblock XPX Aurora Edge – Acryl Chrome (Art. 12949)

Eisblock XPX Aurora Edge – Acryl Black (Art. 12948)

Eisblock XPX Aurora – Acryl Chrome (Art. 12947)

Eisblock XPX Aurora – Acryl Black (Art. 12946)

Eisbaer Aurora (Solo) – Digital RGB (Art. 12960)

Eisbaer (Solo) – 2600rpm – Chrome (Art. 12938)

Eisbaer (Solo) – 2600rpm – Black (Art. 12511)

Eisbaer LT (Solo) – Black (Art. 12886)

Eisblock XPX 1U – Black Acetal Version (Art. 12961)

Eisblock XPX Pro 1U (Art. 12936)

NexXxoS XP³ Light – Black V.2 (Art. 12164)

NexXxoS XP³ Light – Acetal (Art. 12153)

Eisblock Aurora XP³ Light – Acryl (Art. 12955)

Eisbaer 200 CPU – Black (Art. 11762)

Eisbaer 240 CPU – Black (Art. 11285)

Eisbaer 280 CPU – Black (Art. 11287)

Eisbaer 360 CPU – Black (Art. 11286)

Eisbaer 420 CPU – Black (Art. 11390)

Eisbaer Aurora 240 CPU – Digital RGB (Art. 11728)

Eisbaer Aurora 280 CPU – Digital RGB (Art. 11729)

Eisbaer Aurora 360 CPU – Digital RGB (Art. 11730)

Eisbaer Aurora 420 CPU – Digital RGB (Art. 11731)

Eisbaer Extreme Liquid CPU Cooler 280 – BE (Art. 11594)

Eisbaer LT92 CPU – Black (without Fan) (Art. 11761)

Eisbaer LT240 CPU – Black (Art. 11445)

Eisbaer LT360 CPU – Black (Art. 11446)

Eisbaer Pro Aurora 240 CPU AIO (Art. 11772)

Eisbaer Pro Aurora 280 CPU AIO (Art. 11773)

Eisbaer Pro Aurora 360 CPU AIO (Art. 11771)

Eisbaer Pro Aurora 420 CPU AIO (Art. 11774)

Fractal LGA1700

Fractal zdobył się na ogłoszenie, wedle którego dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zarówno zestawy montażowe w sprzedawanych obecnie chłodzeniach Lumen, Celsius+ i Celsius, jak i możliwość zgłoszenia się po nie za darmo.

SilentiumPC LGA1700

Polska firma SilentiumPC również wyszła z problemu obronną ręką, ogłaszając, że najnowsze chłodzenie Fera 5 jest w pełni kompatybilne z nową podstawką w chwili zakupu, a w przyszłości zapewni możliwość zamówienia za darmo (pomijając koszty dostawy) zestawów montażowych do:

Fortis 3 (listopad 2021)

Fera 3 (listopad 2021)

Grandis 2 (listopad 2021)

Spartan 4 (Q1 2022)

Grandis 3 (Q1 2022)

Rodziny Navi (Q1 2022)

Arctic LGA1700

Najwyraźniej warto mieć chłodzenia firmy Arctic, bo ta zapewni każdemu właścicielowi praktycznie wszystkich oferowanych przez siebie chłodzeń darmowe zestawy montażowe. Mowa o modelach:

Wszystkie Freezer 34

Liquid Freezer II

Freezer 50

Freezer i13 X

Freezer i13 X CO

be quiet! LGA1700

Ta firma również pokazała klasę, oferując wszystkim posiadaczom poniższych chłodzeń darmowe zestawy montażowe do LGA1700, zapewniając, że dołoży wszystkich starań, aby te obecne już na półkach sklepowych otrzymały zestawy LGA1700:

Dark Rock Pro 4

Dark Rock 4

Dark Rock Slim

Dark Rock TF 2

Shadow Rock 3

Shadow Rock Slim 2

Shadow Rock LP

Pure Rock 2

Pure Rock

Silent Loop 2

Pure Loop

EK LGA1700

Wyspecjalizowana w chłodzeniach wodnych EK oferuje specjalnie zaprojektowane chłodzenia EK-Quantum Velocity² z myślą o procesorach Core nowej generacji. Zapewnia też, że jej blok wodny Velocity poradzi sobie z nimi bez najmniejszego problemu, więc wszyscy posiadacze starszych chłodzeń mogą zgłosić się do firmy, okazać dowód zakupu i do 1 maja 2022 roku za darmo otrzymać potrzebne części montażowe. Po tym terminie będzie to odpłatne, a sama lista obejmuje: