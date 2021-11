Problemy DRM z Alder Lake. Intel wskazuje dotknięte gry i rozwiązanie

Wygląda na to, że o DRM nie zapomnimy jeszcze przez długi czas, a okazjonalne problemy tylko w tym pomogą. Wprawdzie można zawsze sięgać po dystrybucję platformy GOG, gdzie gry są pozbawione zabezpieczeń (chwała CD Projekt Red za to), ale niekiedy nie mamy wyjścia i wtedy niestety obrywamy za to, że kupiliśmy legalną kopię gry. W ostatnim czasie najbardziej oberwali klienci Intela, co zmusiło firmę do wyjaśnienia tego, jak obejść problemy DRM z Alder Lake.

Wygląda na to, że Intel ma kolejny orzech do zgryzienia. Tym razem wszystko rozbija się o problemy DRM z Alder Lake

Na temat procesorów Core 12. generacji można rozpisywać się długo, ale nie będziemy tutaj tego robić, bo zrobiliśmy to już wcześniej, dlatego odsyłam Was do:

Nie trzeba być jednak specjalistą w kwestii dzisiejszego problemu z DRM, bo ten sprowadza się do najważniejszego elementu procesorów Alder Lake-S, czyli dwóch rodzajów rdzeni w jednym pakiecie. Okazało się, że część z DRM (na czele z Denuvo) nieprawidłowo rozpoznaje energooszczędne rdzenie Core 12. generacji (Efficiency-Cores) w systemach Windows 11 i Windows 10, co sprawia, że „wzbogacona” tym oprogramowaniem gra może nie tylko działać wolniej, ale też zaliczać niespodziewane awarie podczas zabawy lub nawet jeszcze na starcie.

Część graczy nie może więc bawić się w kilka swoich ulubionych tytułów, bo tych dotkniętych problemem jest sporo i w dniu pisania tego tekstu (zależnie od wersji systemu) obejmuje:

Windows 11

Windows 10

Ponoć jeszcze w listopadzie doczekamy się aktualizacji 11 gier, które pozbędą się problemu, ale firma już teraz realizuje prace z deweloperami, aby wyeliminować go całkowicie ze wszystkich tytułów. Na całe szczęście sytuację można złagodzić, wykonując konkretną sekwencję działań, która sprawia, że E-Cores przechodzą w stan „rezerwowy”, dzięki czemu przestają sprawiać problemy.

W tym celu musicie: