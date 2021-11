Intel zasugerował kilkadziesiąt kart graficznych Arc Alchemist nowymi identyfikatorami

W tych złych czasach dla kart graficznych przecieki nieustannie kuszą nas wizją szeregu nowych modeli, których większości z nas nie będzie dane widzieć nie tylko w swoich obudowach, ale też nawet na półkach sklepowych, czy internetowych aukcjach. Tym razem to Intel wskazał, że szykuje na rynek całe kilkadziesiąt kart graficznych Arc Alchemist.

Kilkadziesiąt kart graficznych Arc Alchemist na horyzoncie? Intel wspomniał o tylu w nowej aktualizacji sterowników graficznych

Ledwie wczoraj informowaliśmy, jak to NVIDIA zbroi się do walki z Intelem, szykując mobilnego GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti, a dziś możemy spojrzeć na sprawę z drugiej strony barykady. Firma Intel z naszej perspektywy zacznie, a w chwili czytania tego przez Was zapewne już zaczęła udostępniać nowy sterownik graficzny, posiadający aż 32 nowych identyfikatorów PCI dla kart graficznych wyposażonych w procesory DG2, czyli Alchemist. W teorii za każdym z nich kryje się inny model, bo w przypadku tych ID wcale nie mowa o specjalnych wersjach różnego rodzaju kart niereferencyjnych, jak to jest w przypadku podobnych wycieków identyfikatorów od firm pokroju MSI, ASUS, czy Gigabyte.

Mowa dokładnie o sterowniku Intel Graphics Driver 30.0.101.1002, który doczeka się debiutu razem z procesorami Core 12. generacji Alder Lake-S. Wprowadzi bowiem obsługę zintegrowanych w tych procesorach rdzeni graficznych (iGPU) na bazie architektury Xe-LP. Będzie również zawierał obsługę iGPU w procesorach z rodziny Alder Lake-P przeznaczonych na mobilny rynek high-end i Alder Lake-M/N, czyli również mobilny, ale o znacznie niższej mocy.

Sterownik wprowadził też najwyraźniej wstępne wparcie dla kart graficznych Intel Arc Alchemist, które sięgną po procesory DG2 i zadebiutują już na początku 2022 roku. Wśród zmian znajdziemy bowiem wzmiankę o 32 nowych identyfikatorach dla GPU DG2, czyli sześciokrotnie wyższej liczbie w porównaniu do podobnie potraktowanych w zeszłym roku kart graficznych Intela z DG1. To z kolei bezpośrednio pokazuje, że rodzina Intel DG2 będzie zawierać znacznie różnych modeli, ale najpewniej nie aż 32.

Te identyfikatory najpewniej dotyczą przede wszystkim wariantów mobilnych, bo to właśnie mobilne karty Intela mają trafić na rynek, jako te pierwsze już w I kwartale 2022 roku. Te stacjonarne mają doczekać się premiery w drugim kwartale, więc to mało prawdopodobne, że powyższe ID ich dotyczą. Zwłaszcza że nadal nie wiemy, czy Intel zapewni światu dwa oddzielne sterowniki zarówno dla swoich mobilnych, jak i stacjonarnych procesorów graficznych, czy może połączy je w jeden pakiet.