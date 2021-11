Jak prezentują się ceny kart graficznych? Najnowsze dane odpowiadają

W lipcu wyglądało na to, że rynek kart graficznych zaczął powoli wracać do „normalnego stanu”, jak wynikało z analizy 3DCenter. Wtedy tez dostępność nowych modeli była najwyższa, ale od sierpnia sytuacja zaczęła powracać na dawne tory, rozpoczynając skromniejszy trend wzrostów cen, ale ciągle wzrostów, które w przeciągu października przyspieszyły. Dziś mamy dla Was nowe spojrzenie na to, jak obecnie wyglądają ceny kart graficznych.

Ceny kart graficznych pod koniec października. Miało być lepiej, ale ceny mówią coś zgoła innego

Zdecydowanie najlepiej i najprościej obecną sytuacje na rynku przedstawia wykres, pokazujący zagregowaną średnią cen kart graficznych nowej generacji z wyłączeniem modeli, które zadebiutowały po marcu (Radeona RX 6600, czy RTX 3070 Ti). Prezentuje się on następująco:

Czytaj też: Wydajność Intel Core i5-12600K wyciekła. Test w CPU-Z potwierdza coś ważnego dla nas i niepokojącego dla AMD

Czerwona krzywa dotyczy kart Radeon RX 6000, zielona GeForce RTX 3000, a szara przerywana ogólną dostępność na rynku. Warto jednak pamiętać, że to sytuacja na rynku niemieckim i austriackim, przedstawiająca stan sprzedawców detalicznych z ubiegłych miesięcy, do których danych ma sklep 3DCenter.org.

Czytaj też: Szczegóły N4P od TSMC. Co ulepsza względem obecnego 5nm procesu?

Wiele na temat różnic i wahań cen mówi też porównanie poszczególnych modeli z rozgraniczeniem na najciekawsze, które znajdziecie poniżej:

3DCenter.org 6700 XT 6800 6800 XT 6900 XT RTX 3060 RTX 3070 RTX 3080 RTX 3090 Sugerowane ceny 479 € 579 € 649 € 999€ 329€ 519€ 719€ 1549€ 17 Stycznia – 809-1019€ 999-1199€ 1249-1841€ – 769-1049€ – 1649-2406€ 16 Maja 909-1580€ 1499-1699€ 1299-1799€ 1699-2999€ 999-1122€ 1498-1649€ 2999€ 3199€ 04 Czerwca 714-962€ 929-1819€ 1089-1499€ 1327-2493€ 589-1005€ 799-1490€ 1199-1842€ 1932-3084€ 08 Sierpnia 689-1099€ 1049-1299€ 1157-1575€ 1327-2493€ 526-805€ 789-1290€ 1199-1848€ 1890-3199€ 10 Października 879-1159€ 1239-1709€ 1299-1690€ 1343-2086€ 599-1280€ 889-1816€ 1329-1961€ 2349-3469€ 31 Października 939-1520€ 1499-1709€ 1349-1690€ 1399-2089€ 699-1280€ 959-1883€ 1431-2569€ 2699-4029€

Na przestrzeni 10-31 października ceny wzrosły o 16% w przypadku kart NVIDIA i o 18 w przypadku kart AMD nowej generacji. To sprawiło, że wybrane Radeony RX 6000 są dwa razy droższe, niż powinny, a GeForce RTX zbliżają się niebezpiecznie do tego poziomu, choć są całe 13% za konkurencją (101 vs 88%). Najgorsze jest to, że zbliżające się święta tylko pogorszą sprawę.

Czytaj też: Starsze chłodzenia na Alder Lake-S nie mają sensu? Odkryto ogromny problem

Taki stan rzeczy ciężko określić mianem normalnego, ale jeszcze dziwniej robi się, jeśli wejdziemy w szczegóły samych cen poszczególnych modeli. Rzućcie okiem na wiersz przeznaczony najnowszej aktualizacji z 31 października powyżej i zauważcie, że flagowy Radeon RX 6900 XT jest momentami tańszy do kupienia, względem słabszych RX 6800, czy RX 6800 XT. Z kolei ceny za flagowego GeForce RTX 3090 ponownie osiągnęły poziom absurdu, przebijając pułap 4000 euro.