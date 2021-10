Wydajność Intel Core i5-12600K wyciekła. Test w CPU-Z potwierdza coś ważnego dla nas i niepokojącego dla AMD

Mający kosztować około 1500 złotych nadchodzący procesor Intel Core i5-12600K doczekał się właśnie wycieku z CPU-Z. Ujawniona w nim specyfikacja oraz wydajność wskazuje jasno – najpewniej doczekamy się momentu, w którym to procesory ze średniej półki zaoferują poziom wydajności charakterystyczny do tej pory dla flagowych CPU. Wydajność Intel Core i5-12600K przynosi bowiem na myśl rewolucję.

Wydajność Intel Core i5-12600K w CPU-Z

Intel Core i5-12600K będzie jednym z czterech procesorów nowej generacji, które zadebiutują 4 listopada po oficjalnej prezentacji, planowanej już na 27 października. Będzie to również przykład procesora z heterogeniczną strukturą rdzeni, obejmującą zarówno rdzenie Performance na bazie architektury Golden Cove, jak i te energooszczędne, Efficiency-Cores na bazie architektury Gracemont. W grę wejdzie dokładnie 6 tych pierwszych, wspierających wielowątkowość i cztery te drugie, które Hyper-Threadingu już nie wspierają, co jest równoznaczne z łącznie 16 wątkami.

Jako przykład procesora z rodziny Alder Lake-S, ten układ będzie też rewolucyjny pod kątem procesu produkcyjnego, jako że sięgnie po 10-nm proces Enhanced SuperFin Intela, który teraz nazywa się po prostu „Intel 7”. Innymi słowy, tak – będą to pierwsze procesory desktopowe Intela wyprodukowane z udziałem tak zaawansowanego procesu.

Powyższy zrzut ekranu z CPU-Z wskazuje, że taktowanie wynosi 4,7 GHz, ale na szczęście szczegóły co do zegara pokazują prawdę, potwierdzając dotychczasowe plotki i przecieki. Po stronie sześciu rdzeni nastawionych na energooszczędność w grę wchodzi 2,8 GHz taktowania bazowego i 3,6 GHz taktowania Boost dla 1/2 rdzeni. Jeśli z kolei idzie o te najwydajniejsze rdzenie, ich taktowanie bazowe wynosi 3,7 GHz, ale przy dobrym chłodzeniu i zasilaniu, jeden z nich może dobić do 4,9 GHz, dwa do 4,7 GHz i pozostałe dwa do 4500 MHz.

Przechodząc od razu do wydajności, najlepszy według wyniku testu Intel Core i5-12600K z udziałem DDR5 o transferze 4800 MT/s na pokładzie w CPU-Z odznaczył się wydajnością 773 punktów w przypadku testu jednowątkowego i 7220 punktów w przypadku wielowątkowego. To z kolei sprawia, że pokonuje zarówno swojego poprzednika w postaci Core i5-11600K (kolejno 633/4731 punktów), jak i byłego flagowca w postaci Core i9-11900K (682/6458 punktów).

Konkurencję również pożera na dzień dobry w teście jednowątkowym o dobre ponad 100 punktów, ale daje za wygraną Ryzenowi 5900X w tym wielowątkowym (7220 vs 9544 punktów). Jest to jednak spowodowane różnicą w wątkach, bo już postawienie go naprzeciwko również 16-wątkowego Ryzena 7 5800X sprawia, że wypada znacznie lepiej (7220 vs 6560 punktów)