Procesory graficzne ARM nowej generacji nadchodzą. Firma zapowiada rewolucję

NVIDIA już dawno zdała sobie sprawę, że jej procesory graficzne są w stanie świetnie radzić sobie z operacjami powiązanymi ze sztuczną inteligencją. Podobnie do swoich GPU podchodzi firma ARM, której zresztą „grozi” przejęcie przez NVIDIA i jeśli rozwój obu firm pójdzie w tym kierunku, a na dodatek z czasem połączą swoje siły, są szanse, że wtedy rynkiem SI zawładnie istny hegemon. Zanim to jednak nastąpi, poznamy zapewne nadchodzące, wyjątkowe procesory graficzne ARM nowej generacji.

ARM idzie w uczenie maszynowe. Procesory graficzne ARM nowej generacji mają zapewnić rewolucję na poletku SI

Obecnie jednak nie mamy dla Was niczego poza zapowiedzią i domniemanym potencjałem. Ten nienazwany jeszcze procesor graficzny zapewni 4,7-krotny wzrost wydajności w operacjach FP32 w stosunku do GPU Mali-G76 przy operacjach związanych z uczeniem maszynowym (ML). Wyjawił to Ian Bratt, starszy dyrektor ds. technologii w oddziale ARM zajmującym się właśnie ML, czyli odłamem sztucznej inteligencji. Miało to miejsce podczas przemówienia na środowej konferencji DevSummit, ale na praktyczne zastosowanie zapowiedzianego GPU w rzeczywistym produkcie poczekamy zapewne aż do 2023 roku. Zwłaszcza że firma musi jeszcze zapewnić stosowne oprogramowanie, narzędzia oraz biblioteki, aby odblokować jego potencjał.

Wedle zapowiedzi, procesory graficzne ARM nowej generacji doczekają się premiery w następnym roku i świat technologii trochę na nie poczeka. Firma postąpi z nimi zapewne tak samo, jak z wcześniejszymi GPU, czego przykładem może być ogłoszony na początku tego procesor graficzny roku G710, który ma trafiać w ręce klientów dopiero w 2022 roku. Znajdzie się finalnie na pokładzie smartfonów i wydajnych Chromebooków, zapewniając 35-procentową poprawę wydajności w zastosowaniach SI (np. automatyczne ulepszanie wideo/zdjęć) w porównaniu z G78, który został ogłoszony w 2020 roku i ma się pojawić w tym roku w m.in. smartfonach Google Pixel 6.

W ramach tej pierwszej oficjalnej zapowiedzi nie udostępniono żadnych informacji na temat wydajności, jaką będzie miał ten procesor graficzny ARM nowej generacji w renderowaniu grafiki. Możemy być jednak pewni, że jak to zwykle bywa, w tym najwydajniejszym segmencie, ten nowy GPU zostanie sparowany z najwydajniejszymi rdzeniami procesora centralnego. Wszystko po to, aby oferować atrakcyjne układy SoC dla swoich klientów i ułatwiać im korzystanie z systemów sztucznej inteligencji.

Nie bez powodu bowiem ogłoszona w tym roku architektura Armv9 wprowadziła do swojej więcej elementów charakterystycznych dla uczenia maszynowego (np. SVE2), które mają zostać wykorzystane w przyszłości.