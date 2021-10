Nowy rekord podkręcania DDR5 XPG w wykonaniu ADATA

⚡Record-Breaking Milestone ⚡

XPG #Overclocking Lab (XOCL) has overclocked its upcoming DDR5 memory module to a frequency of 8,118 MT/s.

XPG is the first DRAM provider to reach this milestone with a DDR5 memory module.