Szczegóły N4P od TSMC. Co ulepsza względem obecnego 5nm procesu?

Od wielu miesięcy świat dręczą poważne problemy z niedoborem układów krzemowych, co tyczy się też tych logicznych. Jednak nie oznacza to, że ten sektor zatrzymał swój rozwój i obrał na cel poprawienie podaży. TSMC właśnie to potwierdziło, ujawniając szczegóły bezpośredniego ulepszenia obecnego procesu 4nm, które uprzyjemni rynkowi oczekiwanie na następny wielki skok krok, czyli przejście na 3nm. Dziś bowiem poznaliśmy szczegóły N4P od TSMC.

Co zapewnia N4P od TSMC?

Na samym początku warto zaznaczyć, że N4 jest ulepszonym wariantem 5N, czyli 5 nm w wykonaniu TSMC, ale firma chętniej wspomina o tym, jak wiele dzieli N4P oraz N5, bo liczby są po prostu okazalsze i bardziej imponujące. Jednak nie jest to porównanie służace tylko do tego, aby lepiej wypaść przed klientami.

Proces N4P został bowiem zaprojektowany z myślą o łatwej migracji dotychczasowych produktów opartych na 5 nm. Umożliwia to klientom maksymalizację inwestycji i na dodatek przyspieszenie całego procesu przechodzenia na nową wersję technologii produkcyjnej w dążeniu do możliwie najlepszej wydajności obliczeniowej i energetycznej.

Dzięki N4P firma TSMC wzmacnia portfolio zaawansowanych technologii półprzewodników logicznych, z których każda charakteryzuje się unikalną mieszanką wydajności, energooszczędności i kosztów. N4P został zoptymalizowany, aby zapewnić dodatkowo ulepszoną, zaawansowaną platformę technologiczną zarówno dla HPC, jak i aplikacji mobilnych. Spośród wszystkich wariantów technologii N5, N4 i N3 nasi klienci będą mieli najwyższą elastyczność i niezrównany wybór najlepszej kombinacji atrybutów dla swoich produktów – powiedział Kevin Zhang, starszy wiceprezes ds. rozwoju biznesu w TSMC.

Jako trzecie główne ulepszenie procesu 5nm, N4P od TSMC zapewni 11% wzrost wydajności w stosunku do oryginalnej technologii N5 i 6% poprawę gęstości tranzystorów, co po stronie stosunku wydajności do pożeranej energii zaliczy poprawę o 22%. Jeśli z kolei idzie o porównanie z N4, to można liczyć na 6% wzrost wydajności obliczeniowej.

To jednak nie wszystkie ulepszenia, bo dodatkowo N4P wprowadza usprawnienia na poziomie procesu produkcyjnego, obniżając złożoność procesu i czas potrzebny na wyprodukowanie finalnej wersji wafla krzemowego, poprzez zmniejszenie liczby potrzebnych masek.

Na owoce procesu N4P od TSMC nie będziemy czekać długo, dzięki zaawansowanemu ekosystemowi i podejściu firmy do swoich partnerów. Pierwsze układy wyprodukowane z jego wykorzystaniem mają zacząć wyjeżdżać z fabryk do drugiej połowy 2022 roku. W teorii nie mówi nam to nic, ale w praktyce potwierdza wcześniejsze doniesienia co do opóźnienia 3nm procesu i zmuszenia Apple do sięgnięcia po układy wyprodukowane z wykorzystaniem wariantu N4. Oznacza to, że m.in. A16 Bionic może być masowo produkowany na bazie N4P.