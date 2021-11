NVIDIA zbroi się do walki z Intelem. Mobilny GeForce RTX 3070 Ti na to wskazuje

Następne tygodnie mogą być naprawdę owocne, jeśli idzie o karty graficzne. Wszystko wskazuje na to, że obok premiery pierwszych modeli Intel Arc, doczekamy się też wielu nowych wariantów GeForce RTX i zapewne też aktualizacji w rodzinie Radeonów RX 6000 od AMD. Jednak to po stronie „Zielonych” poruszenie jest największe i kolejna informacja wskazuje na to, że w rzeczywistości NVIDIA zbroi się do walki z Intelem.

Światło dzienne ujrzała nowa karta NVIDIA. Mowa o mobilnym GeForce RTX 3070 Ti, który jasno wskazuje, że NVIDIA zbroi się do walki z Intelem

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nowych kart graficznych NVIDIA nie doliczymy się na palcach obu dłoni, o ile weźmiemy pod lupę zarówno rynek mobilny, jak i stacjonarny. Mówi się o odświeżeniu GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci RAMu, nowym flagowcu w postaci GeForce RTX 3090 Ti zgodnym ze standardem PCIe 5.0 i kilku specjalnych wersji kart GeForce RTX 3000 czy to z okazalszą magistralą, czy pokładem pamięci.

Przynajmniej jeśli idzie o rynek stacjonarny, bo na tym mobilnym sprawy mają nabrać rumieńców przede wszystkim przez dwa modele – GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti. To właśnie o nich dziś rozprawiamy, jako że baza danych PCI Device ID wskazała właśnie na istnienie tej drugiej, nieznanej do tej pory mobilnej karty.

Tak więc, jeśli idzie o bardziej rozpoznawalną wśród plotek kartę GeForce RTX 3080 Ti w wersji mobilnej, ta ma sięgnąć po zoptymalizowany procesor graficzny GA102, czyli zupełnie nowy GA103. Ten ma ponoć oferować poniżej 7680 rdzeni CUDA, znacząco wyprzedzając obecnego „mobilnego flagowca” w postaci RTX 3080 z GA104, oferującym 6144 rdzeni CUDA w połączeniu z 16/8 GB pamięci GDDR6. Niestety na jego temat nie wiemy wiele więcej.

Podobnie sprawa ma się z świeżutkim w myśl wycieków GeForce RTX 3070 Ti Mobile, który pojawił się w bazie danych z nazwą kodową GN20-E6. Ta karta sięgnie zdecydowanie po rdzeń GA104 z liczbą rdzeni CUDA w widełkach od 5120 do 6144, który zostanie połączony z 8 GB GDDR6 poprzez 256-bitową magistralę.

Tak czy inaczej, jeśli obie karty trafią na rynek, a trafią zapewne prędzej, czy później, to będą idealną odpowiedzią na nowe karty graficzne Intela. Nie bez powodu mówi się, że najwydajniejsze karty Arc Alchemist będą w w stanie nawiązać godny bój właśnie z modelami GeForce opartymi na GA104. Najwyraźniej nie tylko w segmencie stacjonarnym, ale też mobilnym.