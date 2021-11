Polska premiera Huawei Watch GT 3 oraz Huawei FreeBuds Lipstick. Oto ceny i promocje

Na polskim rynku zadebiutowały dzisiaj zegarki Huawei Watch GT 3 i słuchawki FreeBuds Lipstick. Poznaliśmy ich ceny, dostępność oraz promocje przedsprzedażowe.

Huawei Watch GT 3 i Huawei FreeBuds Lipstick

O właściwościach nowych produktów nie będziemy się za mocno rozpisywać. Ich specyfikacje dokładnie opisała Asia przy okazji europejskiej premiery.

Przypomnijmy pokrótce, że Huawei Watch GT 3 to aż pięć zegarków. Trzy w rozmiarze 46mm – Active, Classic i Elite oraz dwa w rozmiarze 42mm – Active i Elegant. Nie różnią się one zbytnio od poprzedników pod względem funkcjonalności. To kolejne zegarki, po serii Watch 3, działające pod kontrolą systemu Harmony OS. Poprawiono za to czujnik TrueSeen 5.0+ odpowiedzialny za pomiar tętna oraz saturacji krwi. Pokrywa go teraz nowa wersja szkła. Ciekawą nowością jest nowa funkcja GPS-u pokazująca trasę powrotną. Więc jeśli np. wybierzemy się na grzyby, jednym kliknięciem możemy ustawić trasę powrotną do punktu, z którego rozpoczęliśmy wędrówkę.

Wszystkie nowe modele różnią się od siebie głównie paskiem i kolorem. Wariant 42mm ma ekran AMOLED o średnicy 1,32 cala, a 46mm 1,42 cala.

Dużą zmianą w stosunku do poprzedników ma być czas pracy. Ostatnie zegarki Huawei działały z generacji na generację coraz krócej. Tym razem zegarki mają działać nawet dwa tygodnie (tydzień w wersji 42mm), a zaledwie 10 minut ładowania ma naładować akumulator do 20%.

Część zegarków miałem okazję zobaczyć podczas europejskiej premiery i mogę Wam pokazać kilka zdjęć nie najlepszej jakości. Przy okazji testów, które mogę już śmiało zapowiedzieć, będzie to wyglądać znacznie lepiej.

W przypadku FreeBuds Lipstick bez końca można mówić o ich wyglądzie. Słuchawki wraz z pokrowcem prezentują się genialnie i jest to zdecydowanie ich największa zaleta. Poza tym mamy tutaj do czynienia z modelem FreeBuds 4 ze wszystkimi jego zaletami, wadami i cechami. Dlatego też od razu zapraszam Was do testu tego właśnie modelu. Co nadal nie zmienia faktu, że FreeBuds Lipstick wyglądają obłędnie!

Polskie ceny Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3 46mm Active – 1 099 zł,

Huawei Watch GT 3 46mm Classic – 1 199 zł,

Huawei Watch GT 3 46mm Elite – 1 399 zł,

Huawei Watch GT 3 42mm Active – 1 149 zł,

Huawei Watch GT 3 42mm Elegant – 1 399 zł.

W przedsprzedaży zostaniemy za złotówkę słuchawki Huawei FreeBuds 4i za złotówkę oraz przedłużoną gwarancję Huawei Care na 12 miesięcy, również za złotówkę. Przedsprzedaż trwa od 3 do 21 listopada.

Polskie ceny Huawei FreeBuds Lipstick

Słuchawki FreeBuds Lipstick będą sprzedawane we współpracy z marką Douglas. W 9 perfumeriach w największych miastach w Polsce będą przygotowane specjalne stanowiska ekspozycyjne ze słuchawkami. A kupując je w przedsprzedaży dostaniemy bon o wartości 200 zł do wykorzystania w perfumeriach Douglas.

Promocja również trwa od 3 do 21 listopada, a na końcu najważniejsze, czyli cena. Huawei FreeBuds Lipstick zostały wycenione na 999 zł.