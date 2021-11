Funkcje NVIDIA Broadcast stały się powszechniejsze. Przynajmniej ze sprzętem Logitecha

Nadal żyjemy w dobie pandemii, która odcisnęła na każdym z nas piętno. Regularnie mierzyliśmy się z pracą zdalną, internetowymi konferencjami oraz rozmowami video ze znajomymi i choć powoli wracamy do normalności, zdobyte doświadczenie i przyzwyczajenia z pewnością nie znikną „ot tak”. Dlatego też firmy nadal rozwijają technologiczne zaplecze z tym związane, co potwierdzają właśnie wprowadzone bezpośrednio do sprzętu Logitecha funkcje NVIDIA Broadcast.

Oprogramowanie Logitecha sprawiło, że funkcje NVIDIA Broadcast wykorzystacie nawet bez pobierania dedykowanej aplikacji NVIDIA

NVIDIA Broadcast, to aplikacja bezpośrednio związana z tworzeniem treści audio i to po obu stronach, a nie tylko tej aktywnej. Jej dostępność jest jednak znacznie ograniczona, bo do idealnego wymaga kart graficznych z serii GeForce RTX 2000 lub RTX 3000. Wszystko przez to, że wykorzystuje zaszyte w ich procesorach graficznych rdzenie Tensor, związane bezpośrednio z operacjami, wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

Czytaj też: Odświeżony GeForce RTX 2060 jeszcze w tym roku? Nieoficjalna data premiery ujawniona

Wykorzystanie NVIDIA Broadcast wpływa więc na ogólną wydajność po stronie GPU, ale z tymi kartami to marginalne wartości. Inaczej sprawa ma się przy wykorzystaniu funkcji RTX Voice zaszytej w aplikacji w połączeniu z kartami starszej generacji. W naszych testach wykazaliśmy, że choć ta jest skuteczna nawet na GTX 1080 Ti, to pożera nieco ponad 10% jej ogólnej wydajności. Odsyłam Was zresztą do tego materiału, bo wydaje mi się, że to jedna z lepszych opcji, jeśli zależy Wam na poprawieniu jakości mikrofonu na poletku oprogramowania.

Czytaj też: Jak prezentują się ceny kart graficznych? Najnowsze dane odpowiadają

Zwłaszcza jeśli posiadacie konkretne sprzęty firmy Logitech, bo ta w ramach partnerstwa z NVIDIA wprowadziła do swojej aplikacji G Hub kilka z narzędzi pakietu Broadcast. Wymaga jednak do działania zestawu słuchawkowego Logitech G733, Logitech Pro X lub Logitech Pro X Wireless, którego mieliśmy okazję przetestować z interesującym zamiennikiem dla mikrofonu w roli głównej. Nowości są też kompatybilne z oddzielnymi mikrofonami w postaci modelu Blue Yeti X, Blue Yeti Classic i Blue Yeti Nano. Ten ruch ze strony obu firm umożliwia zapomnienie o potrzebie pobierania dodatkowej aplikacji NVIDIA Broadcast.

Czytaj też: Co oznacza PBP i MTP w procesorach Alder Lake, czyli wydajność w Maximum Turbo Power

Wiemy, że ta nowe funkcje są od teraz dostępne dla wszystkich użytkowników w otwartej wersji beta aplikacji Logitech G Hub. Oczywiście nadal nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać dedykowanej aplikacji od NVIDIA, aby zapewnić sobie funkcję eliminowania niechcianych szumów tła, czy echa zarówno po swojej stronie, jak i stronie rozmówcy.