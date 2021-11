Odświeżony GeForce RTX 2060 jeszcze w tym roku? Nieoficjalna data premiery ujawniona

Po raz kolejny niejaki @hongxing2020 miał wiele do powiedzenia na temat nadchodzących nowych kart graficznych od NVIDIA. Dzięki niemu światło dzienne ujrzała nieoficjalna data premiery GeForce RTX 3070 Ti oraz RTX 3080 12 GB, a na dodatek wskazano, kiedy na rynek trafi odświeżony GeForce RTX 2060. Oczywiście nie możemy wierzyć w to w 100%, ale ten jegomość miał w przeszłości wiele do powiedzenia na temat poczynań NVIDIA.

Zgodnie z ujawnionymi informacjami wygląda na to, że NVIDIA wyznaczyła datę premiery nowych kart graficznych, które doczekają się prezentacji, choć niekoniecznie wprowadzenia na rynek, jeszcze w tym roku.

Data premiery NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB

Zdecydowanie najważniejszą wśród tych kart jest GeForce RTX 2060, która ma ponoć zadebiutować i doczekać się prezentacji tego samego dnia – 7 grudnia. Właśnie tak. Powracająca na rynek karta starszej generacji, wreszcie rozwiąże największy problem RTX 2060, czyli niewielki pokład pamięci VRAM. Zachowa jednak wszystkie cechy architektury Turing, a nie Ampere.

11.1 update:

1. 2060 12G —12/7 on-shelf。

2.3070Ti 16G、3080/12G —12/17 PPT發佈, 2022/1/11 正式開賣。 — hongxing2020 (@hongxing2020) November 1, 2021

Z odświeżonym RTX 2060 NVIDIA uderzy w najsłabsze karty AMD, czyli Radeony RX 6600 XT i RX 6600 z rdzeniami Navi 23. Podobno. Jednak obecnie ten model jest dla świata sporą tajemnicą. Wiemy tylko tyle, że jej pokład pamięci ma wzrosnąć i nie mamy pewności, czy reszta jej specyfikacji po stronie magistrali, czy procesora graficznego ulegnie zmianie. Największy problem tej karty sprowadzi się do braku rdzeni RT i Tensor drugiej, znacznie wydajniejszej generacji. Jej cena na rynku (nie MSRP, a ta oficjalna, którą przyjdzie nam zapłacić w sklepach), ma wynosić około 300 dolarów, czyli ~1200 złotych.

Data premiery GeForce RTX 3070 Ti 16 GB oraz RTX 3080 12 GB

Idąc dalej, ten sam przeciek wskazuje, że 17 grudnia zadebiutuje GeForce RTX 3070 Ti 16 GB i RTX 3080 12 GB, ale do sprzedaży mają trafić dopiero 11 stycznia, czyli cały miesiąc później. Obie karty mają mieć więcej pamięci niż oryginalne modele, bo kolejno całe dwa razy więcej (z 8 do 16 GB) i o 2 GB więcej (z 10 do 12 GB). Na ten moment nie wiadomo, co stanie się z dotychczasowymi modelami, które te karty uzupełnią.

Wiemy jednak, choć z nieoficjalnych źródeł, że RTX 3070 Ti ma być wyposażony w GA104-401, który może mieć taką samą konfigurację, jak pełnoprawny GA104 z 6144 rdzeniami CUDA. RTX 3080 12 GB doczeka się z kolei procesora GA102-220, co oznacza, że ​​mogą wystąpić pewne zmiany w konfiguracji obok zapewnienia modelowi szerszej magistrali pamięci, bo 384-bitowej, a nie 320-bitowej.