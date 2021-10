Zapomnijcie o petaflopach, superkomputer Intel Aurora za 2 miliardy pójdzie w eksaflopy

Serwis The Next Platform, na ostatniej konferencji, dopytał Intela jakie firma ma plany z rynkiem HPC, czyli High-Power Computing. Na to pytanie odpowiedział Pat Gelsinger, obecny prezes Intela, wchodząc w szczegóły tego, co będzie potrafił superkomputer Intel Aurora, który powstanie na mocy 2-miliardowego kontraktu (w przeliczeniu z 500 mln dolarów na PLN). Ten udzielił Intelowi Departament Energii USA w celu wyposażenia w nowy superkomputer Argonne National Laboratory.

Wedle szacunków, superkomputer Intel Aurora przebije znacznie wydajność setek najwydajniejszych superkomputerów… i to łącznie

Zacznijmy może od tego, że FLOPS, to jednostka mocy obliczeniowej komputerów, której nazwa jest skrótem od angielskiego określenia floating point operations per second, co oznacza operacje zmiennoprzecinkowe na sekundę. Jest to bezpośrednie wskazanie tego, na co stać dany system komputerowy i tak też obecnie najpotężniejszy superkomputer Fukagu ma do zaoferowania całe 442 petaflopów wydajności ciągłej i 537 petaflopów tej szczytowej. Więcej niż pięć pozostałych najwydajniejszych… łącznie.

Czytaj też: Podkręcony Intel Core i9-12900K na ciekłym azocie ustanowił nowe rekordy

Petaflopy (PFLOPS) określają poziom 1015, a to oznacza tyle, że wspomniany japoński Fukagu jest w stanie (wedle TOP500) wykonać nawet 537*1015 operacji na sekundę. W przypadku eksaflopów (EFLOPS), czyli poziomu nieosiągalnego na ten moment dla jakikolwiek superkomputera, oznacza to już wydajność na poziomie 1018, czyli „o 1000” okazalszą względem PFLOPS.

Czytaj też: [Aktualizacja] Premiera procesorów Intel Core 12. generacji. Znamy ceny w Polsce

Moc obliczeniowa idąca w eksaflopy, to zupełnie nowy wymiar HPC, jako że jeszcze w czerwcu 2020 roku sumaryczna moc obliczeniowa 500 najwydajniejszych superkomputerów na świecie wynosiła 2,2 EFLOPS. Intel z kolei ma na celu stworzenie jednego superkomputera, którego głównym celem jest przebicie poziomu 1 eksaflopa, ale wedle planu firmy jego wydajność osiągnie jeszcze wyższy poziom mocy obliczeniowej, bo rzędu około 1,7 eksaflopa. Jeśli z kolei mowa o tej szczytowej, szacunki wskazują na 2,43 EFLOP przy operacjach FP64, czyli podwójnej precyzji.

Czytaj też: Naukowcy z Polski, Japonii i Hiszpanii łączą siły w walce z fake newsami

Po stronie sprzętowej wiemy, że superkomputer Intel Aurora będzie wykorzystywał do działania procesory graficzne Ponte Vecchio z 47 matrycami o łącznej liczbie ponad 100 miliardów tranzystorów oraz procesory Intel Xeon Sapphire Rapids z pamięcią HBM.