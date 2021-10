Podkręcony Intel Core i9-12900K na ciekłym azocie ustanowił nowe rekordy

Wczoraj odbyła się wielka premiera procesorów Intel Core 12. generacji z sześcioma układami, wchodzącymi w skład rodziny i5, i7 oraz i9. Nie musieliśmy jednak długo czekać na to, aby ktoś zajął się podkręceniem flagowego CPU. Tak się bowiem składa, że niektórzy mają już wcześniejszy dostęp do tych układów, choć dopiero trwa ich przedsprzedaż, a 4 listopada ruszy oficjalna sprzedaż. Co więc miał do pokazania znacząco podkręcony Intel Core i9-12900K?

Co pokazał podkręcony Intel Core i9-12900K?

Za wysiłek związany z ekstremalnym OC flagowego Alder Lake-S odpowiada serwis Tom’s Hardware, a dokładniej mówiąc, Allen 'Splave Golibersuch’, który postanowił sprawdzić, jak daleko można popchnąć Core i9-12900K. Jest to dopiero jeden z pierwszych testów tego typu, więc zapewne przyszłość przyniesie wyższe wyniki i wydajność, ale i tak trudno sobie to wyobrazić. Niestety nie podano zarówno zużywanej mocy i ustawionego napięcia, jak i temperatur.

Dla przypomnienia, ten najwydajniejszy z 60 planowanych CPU Alder Lake posiada na swoim pokładzie 16 rdzeni – osiem tych „zwyczajnych”, odpowiadających za najwyższą wydajność (Performance-Cores na bazie architektury Golden-Cores) oraz osiem zorientowanych na energooszczędność (Efficiency-Cores na bazie architektury Gracemont). Ich najwyższe taktowanie wynosi kolejno 5,2 GHz oraz 3,9 GHz w trybie Boost i to właśnie taktowanie podbił overclocker o odpowiednio 31 i 36 procent.

Dzięki temu, podkręcony Intel Core i9-12900K mógł pochwalić się 6,8 GHz na rdzeniach P i 5,3 GHz na rdzeniach E. Podkręceniu uległ nawet podsystem pamięci cache, którego podbito do 5,5 GHz. Dokonano tego z wykorzystaniem limitowanej do 500 egzemplarzy płyty główniej ASRock Z690 Aqua OC Edition z dwoma slotami na DDR,5 za grubo ponad 1000 dolarów. Wyposażono ją w DDR5-4800 podkręcone do 6200 MT/s, system chłodzenia ciekłym azotem Reaktor 2.0 od der8auer i 1600-watowy zasilacz SuperNOVA od EVGA.

Podkręcanie zakończyło się testem w Geekbench 4 i 5 oraz XTU 2.0, który wymusił zrzucenie taktowania z 6,8 do 6,7 GHz. W zdecydowanie najważniejszym sprawdzianie w Geekbench 5, tak podkręcony Core i9-12900K zaliczył test na 2740 punktów pod kątem wydajności jednowątkowej i 26649 punktów, jeśli idzie o tą wielowątkową. Doprowadziło to do pokonania poprzedniego flagowca Intela (i9-11900K) o 19% i kosztującego 210$ więcej Ryzena 9 5950X o 27%, czyli ustanowienia nowego rekordu w tej klasie procesorów.