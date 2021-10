Wielka premiera procesorów Intel Core 12. generacji. Alder Lake-S zadebiutowały

Dotarliśmy do końca zabawy w przecieki, plotki i ploteczki oraz nieoficjalne informacje na temat procesorów Intel Core 12. generacji, czyli CPU z rodziny Alder Lake-S. Jeśli w tej przygodzie towarzyszyliście nam od tych kilku miesięcy, to możemy tylko podziękować i już oficjalnie przekazać Wam wszystko to, co najważniejsze na temat nowych procesorów Intela. Jakieś… zaskoczenia?

Zakładamy, że na temat procesorów Alder Lake wiecie już wszystko. Heterogeniczna struktura rdzeni nie jest Wam obca; wiecie, dlaczego 10nm SuperFin, to już Intel 7, a ogólne szczegóły na ich temat są dla Wam doskonale znane. Jeśli jednak mylimy się, a jesteście żądni wiedzy, to pozostaje nam odesłać Was do naszego rozległego kompendium wiedzy Intel Alder Lake, gdzie znajdziecie odpowiedzi na wiele pytań i równie wiele ciekawostek.

Premiera procesorów Intel Core 12. generacji, czyli pierwszych desktopowych CPU na Intel 7

Intel oficjalnie pochwalił się, że cała rodzina 12. generacji procesorów Core będzie liczyć łącznie 60 różnych układów o TDP od 9 do 125 watów, które będą trafiać do komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Dziś jednak ujawnienia doczekało się „tylko” sześć z nich – najwydajniejszych desktopowych Core i9, Core i7 oraz i5 w wersji zarówno „z”, jak i bez zintegrowanego procesora graficznego Intel UHD Graphics 770. Każdy z nich posiada podział na dwa rodzaje rdzeni, ale wiemy, że słabsze modele będą oferowały tylko jedne z nich (P-Cores).

Każdy z procesorów odznacza się bazowym TDP na poziomie 125 W, 20 liniami PCIe, wsparciem obu generacji DDR do 128 GB w konfiguracji dwukanałowych, bo DDR4-3200 oraz DDR5-4800. Dodatkowo każdy może ulec podkręceniu, jak to bywa z rodziną -K i -KF (bez iGPU). Flagowym procesorem w tej rodzinie jest Intel Core i9-12900K do kupienia za 589 dolarów (2350 zł) z 16 rdzeniami podzielonymi po równo na P-Cores oraz E-Cores, co przekłada się na 24 wątki, ale te szczegóły zdradzi Wam tabelka:

Procesor Rdzenie (P+E) Wątki Pamięć L3 w MB Pamięć L2 w MB Maksymalne taktowanie Turbo Boost Max 3.0 Maksymalne taktowanie dla wszystkich rdzeni P Maksymalne taktowanie dla wszystkich rdzeni E Zegar bazowy rdzeni P Zegar bazowy rdzeni E Core i9-12900K 16 (8+8) 24 30 14 Do 5,2 GHz Do 5,1 GHz Do 3,9 GHz 3,2 GHz 2,4 GHz Core i9-12900KF 16 (8+8) 24 30 14 Do 5,2 GHz Do 5,1 GHz Do 3,9 GHz 3,2 GHz 2,4 GHz Core i7-12700K 12 (8+4) 20 25 12 Do 5,0 GHz Do 4,9 GHz Do 3,8 GHz 3,6 GHz 2,7 GHz Core i7-12700KF 12 (8+4) 20 25 12 Do 5,0 GHz Do 4,9 GHz Do 3,8 GHz 3,6 GHz 2,7 GHz Core i5-12600K 10 (6+4) 16 20 9,5 X Do 4,9 GHz Do 3,6 GHz 3,7 GHz 2,8 GHz Core i5-12600K 10 (6+4) 16 20 9,5 X Do 4,9 GHz Do 3,6 GHz 3,7 GHz 2,8 GHz

Dokładne ceny konkretnych procesorów pozostają nieznane, ale w dziś (27.10) rusza ich przedsprzedaż, która potrwa do 4 listopada, bo wtedy właśnie w ponad 30 krajach procesory trafią do sklepów w cenie od 264 do 589 dolarów, czyli 1050 do 2350 zł w przeliczeniu.

Razem z sześcioma procesorami zadebiutowała też nowa seria chipsetów Intela z serii 600, choć ogłoszenie nie skupia się na nich specjalnie. Wiemy jednak, że najpierw na rynek trafi flagowy model w postaci Z690, oferujący m.in. 28 linii PCIe 4.0 i dostęp do dwóch zintegrowanych USB 3.2 Gen 2, a łączący się z procesorem poprzez DMI 4.0.