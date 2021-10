Expander-Z to nie mała karta graficzna, a karta rozszerzeń dla SSD PCIe 5.0 od MSI

Nie tak dawno firma Phison opowiadała o przyszłości dysków półprzewodnikowych na PCIe 5.0, 6.0 i 7.0, a dziś MSI jako pierwsza konsumencka firma pokazała coś, co jest z nimi bezpośrednio związane. Mowa o karcie rozszerzeń Expander-Z dla SSD PCIe 5.0, która wygląda tak, jak mała karta graficzna, a na dodatek wykorzystuje złącze zasilania.

MSI pokazało M.2 Expander-Z dla SSD PCIe 5.0 i wzbudziło wiele pytań co do kompatybilności z Alder Lake-S

To oczywiście tylko ciekawostka, jako że w rzeczywistości nie ma jeszcze na rynku sprzętu, który będzie w stanie poradzić sobie z nowym standardem SSD. W pewnym stopniu to jednak kwestia kilku dni, bo 4 listopada zadebiutuje platforma Intela Z690 razem z procesorami Alder Lake-S, czyli Core 12. generacji, które jako pierwsze w historii wprowadzą wsparcie tej technologii. Jednak wykorzystanie jej w wielu konfiguracjach będzie zwyczajnie niemożliwe.

Te procesory będą bowiem oferować tylko 16 linii PCIe piątej generacji, które są przeznaczone kartom graficznym. Oczywiście tych na PCIe 5.0 na rynku również nie ma, ale kiedy zadebiutują w następnym roku razem z dyskami SSD na PCIe 5.0, to na tej platformie mogą się nawzajem znacznie pogryźć. Wprawdzie nie wiemy, jak zareaguje system po wpięciu M.2 Expander-Z i tradycyjnej karty graficznej w stosowne sloty PCIe 5.0, ale w najlepszym wypadku liczba linii po prostu zostanie ograniczona, a w najgorszym doczeka się degradacji z PCIe 5.0 do PCIe 4.0.

Przechodząc już do samego sprzętu MSI, karta rozszerzeń M.2 Expander-Z zajmuje dwa sloty w obudowie i działa w formie pomostu między złączem M.2, a gniazdem PCIe 5.0. Patrząc po zdjęciach, ta karta wykorzystuje konfigurację x8 w slocie PCIe, choć normalnie dysk M.2 potrzebuje tylko czterech linii, co sugeruje, że projekt laminatu został pomyślany specjalnie pod kątem dwóch dysków SSD M.2. Zastosowane chłodzenie przeczy jednak możliwości wpięcia w M.2 Expander-Z dwóch SSD M.2.

Wedle MSI ta karta rozszerzeń może zapewnić do 128 GB/s przepustowości, co jest zapewne literówką, bo cztery linie PCIe 5.0 oferują wedle specyfikacji do 16 GB/s przepustowości, czyli 128 Gb/s. Z takimi możliwościami, bo aż dwukrotnie wyższymi od możliwości PCIe 4.0, zastosowanie chłodzenia jest już przymusem i rzeczywiście MSI postawiło nie tylko na rozległy radiator, ale też mały wentylator z opcją jego całkowitej dezaktywacji. Po stronie zasilania najwyraźniej karcie nie wystarcza dostęp do 65 W z PCIe, bo posiada też 6-pinowe złącze zasilania. Na ten moment nie wiemy, czy Expander-Z trafi do sprzedaży, czy może będzie dodatkiem do zestawu flagowych płyt MSI.