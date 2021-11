Zdjęcia kart graficznych Intela ujawnione. Jak wyglądają Intel Arc z GPU Alchemist?

Wiemy, że pierwsze karty graficzne Intela dla graczy zadebiutują na początku następnego roku (najpewniej podczas targów CES 2022). Będą to ponoć karty o nazwie Intel Arc aXXXX, które sięgną po rdzenie DG2, znane też pod nazwą Alchemist na bazie mikroarchitektury Xe-HP. Dziś poznaliśmy kolejny element układanki, bo światło dzienne ujrzały nieoficjalne zdjęcia kart graficznych Intela.

Zdjęcia pochodzą z kanału Moore’s Law Is Dead, którego twórca w przeszłości zapewniał już światu przedpremierowe spojrzenie zarówno na informacje, jak i wygląd wielu produktów na rynku PC. Tym razem kanał opublikował zarówno rzeczywiste zdjęcia flagowej karty graficznej Arc Alchemist, jak i rendery tej najsłabszej, co w obu przypadkach dotyczy najpewniej modeli referencyjnych w stanie przedprodukcyjnym. Nie wiemy jednak, czy takie dokładnie karty finalnie trafią na rynek.

Co pokazują zdjęcia kart graficznych Intela?

Jak to na karty graficzne przystało, Intel nie mógł specjalnie zaszaleć z wyglądem i obudową, będąc zmuszony do spełnienia stosownych warunków oraz standardów. Na tych materiałach Intel Arc z GPU Alchemist wyglądają więc standardowo, sięgając po znane nam doskonale chłodzenia powietrzne ukryte pod przyjemną dla oka srebrną obudową z wytłoczeniami.

To chłodzenie składa się zarówno z radiatora, jak i wentylatorów rozpraszających z niego temperaturę oraz tylnego śledzia z wyjściami wideo (3xDisplay Port oraz jednym HDMI), obok których znalazły się „żeberka” umożliwiające ciepłemu powietrzu ucieczkę poza obudowę komputera.

W przypadku flagowego wariantu jego rdzeń graficzny DG-512EU będzie składał się z 8 Render Slice, przekładających się na 32 rdzenie Xe, 512 silników wektorowych i 4096 jednostek ALU. Wedle porównań przygotowanych przez 3DCenter, ten rdzeń zaoferuje więcej TMU i ROP niż modele konkurencji w postaci NVIDIA i AMD, bo jego 4096 jednostek do obliczeń FP32 przewyższy 2560 obecnych w Radeonach RX 6700 XT i 3072 (tych praktycznych, a nie tych teoretycznych) w GeForce RTX 3070. Zaoferuje jednak mniej jednostek z myślą o operacjach Ray-Tracingu, ale brak wiedzy o naturze ich działania sprawia, że trudno na ten moment dokonywać jakichkolwiek porównań.

Wszystko to przy połączeniu z 16 GB pamięci GDDR6 i z poziomem TDP wyznaczonym na 225 W. Zdają się to potwierdzać dwa złącza zasilania umieszone w połowie karty, choć na samym końcu czarnego laminatu, które sprowadzają się do połączenia 8- oraz 6-pinowej wtyczki. Ta płytka drukowana powinna być jednak zasłonięta stosownym backplate w wersji finalnej, jako że przedstawiony poniżej model DG2-128EU ewidentnie go posiada.

Jeśli o nią idzie, Intel Arc Alchemist pokazał się na renderach, przedstawiających model o tym samym charakterze, jeśli idzie o wygląd. Jej rdzeń DG2-128EU ma być wyposażony w 1024 jednostki cieniujące FP32 i nawet 8 GB pamięci GDDR6 przy TDP około 75 W, co ma uczynić go alternatywą dla starszych kart graficznych na rynku (Radeon RX 5000, GeForce GTX na bazie Turing).