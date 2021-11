Co oznacza PBP i MTP w procesorach Alder Lake, czyli wydajność w Maximum Turbo Power

27 października Intel zrzucił całą otoczkę tajemnicy ze swoich Core 12. generacji, zapowiadając ich rynkową premierę na 4 listopada. Wtedy też światło dzienne ujrzą też ich niezależne testy, ale niektórzy zaliczyli już plamę, jak np. Wolfstame związany z gamingowym oddziałem Lenovo, którego usunięty post przechwycił użytkownik 9550pro z Twittera. Ten zapewnił nam informacje co do tego, jak Maximum Turbo Power wpływa na wydajność, sugerując potrzebę wyjaśnienia, co oznacza TDP i PL2 w procesorach Alder Lake.

W procesorach Alder Lake-S Intel przemianował PL1 na PBP, a PL2 na MTP. Poniżej dowiecie się, o czym dokładnie mowa

Dla Intela procesory Core 12. generacji, to cała masa zmian, „pierwszych razów” i przede wszystkim próby zrewolucjonizowania procesorów na bazie architektury x86 w myśl zarówno wyższej wydajności (kiedy zajdzie taka potrzeba), jak i energooszędności. Pewne jest, że flagowe Core Alder Lake do najbardziej energooszczędnych pod obciążeniem nie będą należeć, ale w zamian za to otrzymamy ewidentnie imponującą wydajność. To najpewniej posunęło Intela do pożegnania się z tradycyjną nomenklaturą w myśl mocy procesora, którą pobiera i następnie oddaje w postaci ciepła.

Czytaj też: Zapomnijcie o petaflopach, superkomputer Intel Aurora za 2 miliardy pójdzie w eksaflopy

Mowa dokładnie o zastąpieniu określenia TDP/PL1 i PL2 nowymi odpowiednikami, bo odpowiednio Processor Base Power (PBP – Podstawowa Moc Procesora) oraz Maximum Turbo Power (MTP – Maksymalna Moc Turbo). Na temat obu tych parametrów Intel dokładnie się rozpisał w oficjalnych schematach, ale warto wiedzieć, że Processor Base Power, to nadal „Intelowe TDP”, które różni się od „TDP AMD” tym, że procesory regularnie wyznaczony przez niego poziom przekraczają, zwiększając swoje zegary.

Czytaj też: Expander-Z to nie mała karta graficzna, a karta rozszerzeń dla SSD PCIe 5.0 od MSI

PBP, to średnia przy pracy procesora na bazowych taktowaniach, podczas gdy MTP oznacza ten najwyższy poziom, którą dany Core może osiągnąć bez żadnej ingerencji w ustawienia (podkręcanie), a po prostu po wybraniu odpowiedniego planu zasilania. Ten jest zależny od zasilania oraz temperatury procesora, a wedle wykresu różnica między wydajnością procesora w PL1 (Power Level 1 = TBP), a PL2 (Maximum Turbo Power) jest przeogromna. Niestety również na poziomie watów, bo w przypadku flagowej i9 mowa o różnicy 116 watów (125 vs 241), ale przy i5-12600K już 25 W (125 vs 150 W).

Czytaj też: Zdjęcia kart graficznych Intela ujawnione. Jak wyglądają Intel Arc z GPU Alchemist?

Powyższe różnice w wydajności wykazano w teście wielowątkowym z użyciem Cinebench R20 i wygląda na to, że im droższy i bardziej zaawansowany jest procesor, tym więcej czerpie z MTP. Przykładowo Core 12600K zaliczył wzrost wydajności tylko o 10% (6551 vs 5953 punktów), Core i7-12700K 30% (8677 vs 6689 punktów), a flagowa i9-12900K już całe 36% (10180 vs 7492 punktów).