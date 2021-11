DDR5 dla Alder Lake z XMP 3.0. Intel po raz pierwszy ujawnił listę QVL

Do tej pory QVL, czyli specjalne listy, wskazujące kompatybilne w 100% moduły pamięci operacyjnej dla danych platform, ujawniali przede wszystkim producenci samych pamięci, jak i płyt głównych. Intel nigdy więc nie musiał się tym przejmować i rzeczywiście nigdy nie opublikował własnej QLV, ale to właśnie się zmieniło wraz z ujawnieniem listy DDR5 dla Alder Lake z XMP 3.0.

Pierwsza w historii lista certyfikowanych modułów pamięci od Intela

Intel ewidentnie wchodzi w swoją nową erę, patrząc po powrocie firmy na rynek kart graficznych, jak i wprowadzenie nowego rodzaju procesorów w ramach architektury x86, bo tych heterogenicznych. Najwyraźniej zmiany w postępowaniu Intela są znacznie głębsze, niż myśleliśmy do tej pory, co potwierdza sama oficjalna lista QVL, do której każdy może zajrzeć. Ta wskazuje swoiste „pewniaki”, jeśli idzie o DDR5, bo te dokładnie modele, które będą działać stabilnie i możliwie najwydajniej w danej konfiguracji, czyli w XMP 3.0.

Tak certyfikowane DDR5 są jednak jedynie wskazówką i nie ma co do tego cienia wątpliwości, z czego zapewne zdaje sobie sprawę każdy, kto miał przynajmniej kilka przygód ze składaniem PCta od podstaw. Jak dobrze wiemy, oficjalnie obsługiwana szybkość transmisji danych w Alder Lake wynosi 4800 MT/s, czyli obejmuje DDR5-4800 o taktowaniu 2400 MHz.

Wszystko powyżej tej wartości jest uważane za pamięć podkręconą, która niekoniecznie zadziała, jako że odpowiada za to IMC, czyli zintegrowany kontroler pamięci procesora. Miejmy nadzieję, że jednak IMC w Alder Lake pokaże klasę, jako że w ciągu roku z pewnością doczekamy się DDR5 o transferach bliskich 10000 MT/s.

Intel ujawnił listę DDR5 dla Alder Lake z XMP 3.0

Na wspomnianej liście QVL Intela znalazły się głównie dwukanałowe zestawy o pojemności 32 GB (2×16 GB) z nielicznymi opcjami 16 GB (2×8 GB). Około połowa wskazanych modeli pracuje na nominalnym napięciu 1,1 V, co tyczy się głównie podstawowych DDR5-4800 i nielicznych DDR5-5200.

Wszystkie wydajniejsze modele wymagają już wyższego napięcia i to nie tylko rzędu 1,25 V, ale też 1,35 V przy transferach rzędu 6600 i najwyższym 6666 MT/s z następującymi opóźnieniami CL 40-40-40-76. Te najwydajniejsze na ten moment moduły ma w swojej ofercie jedynie firma G.Skill, która zapowiadał też nieco wydajniejsze DDR5-6800.